Polska - Włochy. Kto wygrał mecz ME piłkarzy ręcznych? Wynik meczu
Polska - Włochy to mecz trzeciej kolejki fazy grupowej ME piłkarzy ręcznych. Kto wygrał mecz Polska - Włochy? Jaki był wynik?
Obie reprezentacje straciły już szansę na awans do kolejnej fazy. Biało-Czerwoni przegrali z Węgrami 21:29 oraz Islandią 23:31.
Z kolei Włosi ulegli Islandczykom 26:39 oraz Węgrom 26:32.
Stawką wtorkowego spotkania Polska - Włochy będzie nie tylko trzecie miejsce w grupie F. Zwycięzca zagwarantuje sobie wyższe rozstawienie podczas losowania kwalifikacji mistrzostw świata 2027.
Kto wygrał mecz Polska - Włochy na ME piłkarzy ręcznych? To pytanie zadają sobie fani. Wynik meczu Polska - Włochy poznamy wieczorem 20 stycznia we wtorek. Wtedy pojawi się w tekście.Przejdź na Polsatsport.pl
