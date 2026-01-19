Polska - Włochy. Kto wygrał mecz ME piłkarzy ręcznych? Wynik meczu

Polska - Włochy to mecz trzeciej kolejki fazy grupowej ME piłkarzy ręcznych. Kto wygrał mecz Polska - Włochy? Jaki był wynik?

Obie reprezentacje straciły już szansę na awans do kolejnej fazy. Biało-Czerwoni przegrali z Węgrami 21:29 oraz Islandią 23:31.

 

Z kolei Włosi ulegli Islandczykom 26:39 oraz Węgrom 26:32.

 

Stawką wtorkowego spotkania Polska - Włochy będzie nie tylko trzecie miejsce w grupie F. Zwycięzca zagwarantuje sobie wyższe rozstawienie podczas losowania kwalifikacji mistrzostw świata 2027.

Kto wygrał mecz Polska - Włochy na ME piłkarzy ręcznych? To pytanie zadają sobie fani. Wynik meczu Polska - Włochy poznamy wieczorem 20 stycznia we wtorek. Wtedy pojawi się w tekście. 

