Reprezentant Anglii trafił do Manchesteru City

Piłka nożna

Manchester City podpisał pięcioipółletni kontrakt z angielskim środkowym obrońcą Markiem Guehim z Crystal Palace - poinformował klub Premier League. Szczegółów finansowych nie ujawniono, ale według mediów umowa jest warta ok. 20 mln funtów.

Piłkarze Manchesteru City w jasnych niebieskich strojach meczowych, jeden z nich w czarnej kurtce z kapturem, idą po boisku.
fot. AFP
Manchester City przegrał ostatni mecz ligowy z Manchesterem United 0:2

„Jest oczywiste, że Marc to od dłuższego czasu jeden z najlepszych obrońców w angielskiej piłce nożnej, więc jesteśmy absolutnie zachwyceni, że możemy go sprowadzić do Manchesteru City” – powiedział dyrektor sportowy Hugo Viana, cytowany w oświadczeniu klubowym.

 

Guehi wzmocni obronę „Obywateli”, mocno osłabioną kontuzjami Rubena Diasa, Josko Gvardiola i Johna Stonesa.

 

25-letni Guehi, wychowanek akademii Chelsea, dołączył do Crystal Palace w 2021 roku i rozegrał 188 meczów dla klubu z południowego Londynu, obejmując również funkcję kapitana drużyny. W zeszłym sezonie poprowadził Palace do zdobycia Pucharu Anglii, pierwszego ważnego trofeum w 164-letniej historii klubu.

 

Po 22 kolejkach Manchester City zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 43 punktów, tracąc siedem do prowadzącego Arsenalu.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ANGLIAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jarosław Królewski o transferze Jordiego Sancheza do Wisły
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 