Reprezentant Anglii trafił do Manchesteru City
Manchester City podpisał pięcioipółletni kontrakt z angielskim środkowym obrońcą Markiem Guehim z Crystal Palace - poinformował klub Premier League. Szczegółów finansowych nie ujawniono, ale według mediów umowa jest warta ok. 20 mln funtów.
„Jest oczywiste, że Marc to od dłuższego czasu jeden z najlepszych obrońców w angielskiej piłce nożnej, więc jesteśmy absolutnie zachwyceni, że możemy go sprowadzić do Manchesteru City” – powiedział dyrektor sportowy Hugo Viana, cytowany w oświadczeniu klubowym.
Guehi wzmocni obronę „Obywateli”, mocno osłabioną kontuzjami Rubena Diasa, Josko Gvardiola i Johna Stonesa.
25-letni Guehi, wychowanek akademii Chelsea, dołączył do Crystal Palace w 2021 roku i rozegrał 188 meczów dla klubu z południowego Londynu, obejmując również funkcję kapitana drużyny. W zeszłym sezonie poprowadził Palace do zdobycia Pucharu Anglii, pierwszego ważnego trofeum w 164-letniej historii klubu.
Po 22 kolejkach Manchester City zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 43 punktów, tracąc siedem do prowadzącego Arsenalu.Przejdź na Polsatsport.pl