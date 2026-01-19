Reprezentant Anglii trafił do Manchesteru City

„Jest oczywiste, że Marc to od dłuższego czasu jeden z najlepszych obrońców w angielskiej piłce nożnej, więc jesteśmy absolutnie zachwyceni, że możemy go sprowadzić do Manchesteru City” – powiedział dyrektor sportowy Hugo Viana, cytowany w oświadczeniu klubowym.

Guehi wzmocni obronę „Obywateli”, mocno osłabioną kontuzjami Rubena Diasa, Josko Gvardiola i Johna Stonesa.

25-letni Guehi, wychowanek akademii Chelsea, dołączył do Crystal Palace w 2021 roku i rozegrał 188 meczów dla klubu z południowego Londynu, obejmując również funkcję kapitana drużyny. W zeszłym sezonie poprowadził Palace do zdobycia Pucharu Anglii, pierwszego ważnego trofeum w 164-letniej historii klubu.

Po 22 kolejkach Manchester City zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 43 punktów, tracąc siedem do prowadzącego Arsenalu.

