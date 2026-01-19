Stało się! Kolejny spadek reprezentacji Polski w rankingu FIFA
Reprezentacja Polski spadła z 31. na 34. miejsce w opublikowanym w poniedziałek rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Od września liderem pozostaje Hiszpania. Drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecia jest Francja.
Od poprzedniego notowania z 22 grudnia w czołówce zaszła jedna zmiana - z 11. na ósmą pozycję przesunęło się Maroko, mimo porażki w niedzielnym finale Pucharu Narodów Afryki z Senegalem 0:1 po dogrywce.
Wciąż siódma jest Holandia, która może być rywalem biało-czerwonych w przyszłorocznym mundialu, o ile ekipa trenera Jana Urbana przejdzie marcowe baraże. Inni potencjalni przeciwnicy to 19. Japonia i 47. Tunezja.
Z kolei Albania, z którą Polska zagra barażowy półfinał, plasuje się na 63. pozycji. Wyżej są sklasyfikowani potencjalni rywale w finale rywalizacji o przepustkę do MŚ - 30. Ukraina i 42. Szwecja.
Czołówka rankingu FIFA - stan na 19 stycznia 2026 (w nawiasach miejsce w poprzednim notowaniu):
1. (1) Hiszpania 1877,18 pkt
2. (2) Argentyna 1873,33
3. (3) Francja 1870,00
4. (4) Anglia 1834,12
5. (5) Brazylia 1760,46
6. (6) Portugalia 1760,38
7. (7) Holandia** 1756,27
8. (11) Maroko 1736,57
9. (8) Belgia 1730,71
10. (9) Niemcy 1724,15
...
19. (18) Japonia** 1650,12
30. (28) Ukraina* 1557,47
34. (31) Polska 1532,04
42. (43) Szwecja* 1487,13
47. (40) Tunezja** 1479,04
63. (63) Albania* 1401,07
* - rywale Polski w tzw. ścieżce barażowej o awans do mistrzostw świata 2026
** - potencjalni rywale Polski w mundialu