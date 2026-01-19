Stało się! Kolejny spadek reprezentacji Polski w rankingu FIFA

Od poprzedniego notowania z 22 grudnia w czołówce zaszła jedna zmiana - z 11. na ósmą pozycję przesunęło się Maroko, mimo porażki w niedzielnym finale Pucharu Narodów Afryki z Senegalem 0:1 po dogrywce.

Wciąż siódma jest Holandia, która może być rywalem biało-czerwonych w przyszłorocznym mundialu, o ile ekipa trenera Jana Urbana przejdzie marcowe baraże. Inni potencjalni przeciwnicy to 19. Japonia i 47. Tunezja.

Z kolei Albania, z którą Polska zagra barażowy półfinał, plasuje się na 63. pozycji. Wyżej są sklasyfikowani potencjalni rywale w finale rywalizacji o przepustkę do MŚ - 30. Ukraina i 42. Szwecja.

Czołówka rankingu FIFA - stan na 19 stycznia 2026 (w nawiasach miejsce w poprzednim notowaniu):

1. (1) Hiszpania 1877,18 pkt

2. (2) Argentyna 1873,33

3. (3) Francja 1870,00

4. (4) Anglia 1834,12

5. (5) Brazylia 1760,46

6. (6) Portugalia 1760,38

7. (7) Holandia** 1756,27

8. (11) Maroko 1736,57

9. (8) Belgia 1730,71

10. (9) Niemcy 1724,15

...

19. (18) Japonia** 1650,12

30. (28) Ukraina* 1557,47

34. (31) Polska 1532,04

42. (43) Szwecja* 1487,13

47. (40) Tunezja** 1479,04

63. (63) Albania* 1401,07

* - rywale Polski w tzw. ścieżce barażowej o awans do mistrzostw świata 2026

** - potencjalni rywale Polski w mundialu

PAP