SVG Luneburg - Aluron CMC Warta Zawiercie to mecz trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów siatkarzy. Kto wygrał mecz SVG Luneburg - Aluron CMC Warta Zawiercie? Jaki był wynik meczu Ligi Mistrzów?

Siatkarz Aluron CMC Warta Zawiercie atakuje piłkę podczas meczu.
Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z SVG Lueneburg w Lidze Mistrzów

Aluron CMC Warta Zawiercie, niepokonany lider tej grupy, zagra na wyjeździe z SVG Lueneburg. Niemiecka ekipa ma dotychczasowy bilans 1-1, pokonała Sporting CP Lizbona (3:1), ale przegrała z Asseco Resovią Rzeszów (0:3).

 

Mimo że spotkanie jest w Niemczech, Zawiercianie będą faworytami wtorkowego starcia. W zeszłej edycji rozgrywek podopieczni trenera Michała Winiarskiego dwukrotnie pokonali tego rywala w ćwierćfinale.

 

Aluron CMC Warta Zawiercie pokonał w tej edycji Asseco Resovię Rzeszów (3:1) oraz Sporting CP (3:0).

SVG Luneburg - Aluron CMC Warta Zawiercie. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Ligi Mistrzów siatkarzy?

O tym, kto wygrał mecz SVG Luneburg - Aluron CMC Warta Zawiercie w Lidze Mistrzów siatkarzy, przekonamy się we wtorek 20 stycznia. Początek o 18.45. Po zakończeniu spotkania, wynik meczu pojawi się w tekście.

