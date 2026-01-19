Aluron CMC Warta Zawiercie, niepokonany lider tej grupy, zagra na wyjeździe z SVG Lueneburg. Niemiecka ekipa ma dotychczasowy bilans 1-1, pokonała Sporting CP Lizbona (3:1), ale przegrała z Asseco Resovią Rzeszów (0:3).

Mimo że spotkanie jest w Niemczech, Zawiercianie będą faworytami wtorkowego starcia. W zeszłej edycji rozgrywek podopieczni trenera Michała Winiarskiego dwukrotnie pokonali tego rywala w ćwierćfinale.

Aluron CMC Warta Zawiercie pokonał w tej edycji Asseco Resovię Rzeszów (3:1) oraz Sporting CP (3:0).

SVG Luneburg - Aluron CMC Warta Zawiercie. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Ligi Mistrzów siatkarzy?

O tym, kto wygrał mecz SVG Luneburg - Aluron CMC Warta Zawiercie w Lidze Mistrzów siatkarzy, przekonamy się we wtorek 20 stycznia. Początek o 18.45. Po zakończeniu spotkania, wynik meczu pojawi się w tekście.

PAP, Polsat Sport