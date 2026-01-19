Siatkarki z Radomia przystępują do tego spotkania jako ósma drużyna tabeli Tauron Ligi. Podopieczne Piotra Filipowicza w ostatnim meczu przełamały fatalną passę sześciu meczów bez zwycięstwa. Wygrana 3:1 z Metalkas Pałacem Bydgoszcz pozwoliła im awansować o jedną pozycję w stawce.

Ich rywalki to piąta siła obecnego sezonu Tauron Ligi. Łodzianki w poprzedniej kolejce uległy liderowi, DevelopResowi Rzeszów 1:3, co przerwało ich serię trzech ligowych triumfów z rzędu. Warto odnotować, że ŁKS ma na koncie najmniej rozegranych spotkań w lidze (tylko 11), podczas gdy prowadzące rzeszowianki mają ich już 13.

Poprzednie starcie tych ekip zakończyło się minimalnym zwycięstwem Radomki, która w trzeciej kolejce obecnego sezonu ligowego triumfowała po tie-breaku.

Relacja live i wynik na żywo meczu MOYA Radomka Radom - ŁKS Commercecon Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

ŁO, Polsat Sport