Tenisistka padła na ziemię podczas meczu AO! Musiała opuścić kort na wózku

Do przykrego zdarzenia doszło podczas meczu pierwszej rundy Australian Open pomiędzy Priscillą Hon i Mariną Stakusic. Kanadyjka wygrała pierwszą partię, w drugiej musiała uznać wyższość reprezentującej gospodarzy Hon, a o losach awansu miał przesądzić trzeci set.

Niestety, nie sama gra odegrała w nim kluczową rolę. Obie panie zmagały się bowiem z problemami zdrowotnymi, a temperatura rzędu 30 stopni Celsjusza i wilgotność na poziomie 34% nie ułatwiały im zadania.

Hon wyszła na prowadzenie 3:0, ale musiała poprosić o przerwę z powodu urazu barku. Po czasie wróciła do gry. Prowadziła już 5:3 i szykowała się do serwowania "na mecz", jednak wtedy wydarzył się dramat.

Stakusic nagle runęła na ziemię. Do reprezentantki Kanady natychmiast przybiegli ratownicy i sztab, próbując udzielić jej pomocy. Niestety sytuacja okazała się bardzo poważna. 21-latka musiała poddać mecz, a kort opuściła na wózku.

Na razie nie poinformowano, co było przyczyną upadku tenisistki, jednak BBC podało informację o urazie nogi.

Hon w kolejnej rundzie zmierzy się z Ivą Jovic.

Marina Stakusic - Priscilla Hon 6:1, 4:6, 3:5 (krecz Stakusic)

KP, Polsat Sport