Tenisistka padła na ziemię podczas meczu AO! Musiała opuścić kort na wózku
Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałkowy poranek na ANZ Arena. Podczas meczu Australian Open jedna z zawodniczek, Marina Stakusic, niespodziewanie padła na kort. Kanadyjska tenisistka poddała mecz i opuściła arenę zmagań na wózku.
- Tenisistka Marina Stakusic doznała dramatycznego wypadku podczas meczu z Priscillą Hon na Australian Open
- Obie zawodniczki zmagały się z trudnymi warunkami pogodowymi, wysoką temperaturą i wilgotnością
- Priscilla Hon musiała prosić o przerwę z powodu urazu barku
- Marina Stakusic niespodziewanie upadła na ziemię w decydującym gemie
- Kanadyjka nie była w stanie kontynuować gry i poddała mecz, opuszczając kort na wózku
- Przyczyną upadku Kanadyjki mógł być uraz nogi, choć oficjalnie nie podano przyczyny
- Priscilla Hon awansowała do kolejnej rundy, gdzie zmierzy się z Ivą Jovic
Do przykrego zdarzenia doszło podczas meczu pierwszej rundy Australian Open pomiędzy Priscillą Hon i Mariną Stakusic. Kanadyjka wygrała pierwszą partię, w drugiej musiała uznać wyższość reprezentującej gospodarzy Hon, a o losach awansu miał przesądzić trzeci set.
Niestety, nie sama gra odegrała w nim kluczową rolę. Obie panie zmagały się bowiem z problemami zdrowotnymi, a temperatura rzędu 30 stopni Celsjusza i wilgotność na poziomie 34% nie ułatwiały im zadania.
Hon wyszła na prowadzenie 3:0, ale musiała poprosić o przerwę z powodu urazu barku. Po czasie wróciła do gry. Prowadziła już 5:3 i szykowała się do serwowania "na mecz", jednak wtedy wydarzył się dramat.
Stakusic nagle runęła na ziemię. Do reprezentantki Kanady natychmiast przybiegli ratownicy i sztab, próbując udzielić jej pomocy. Niestety sytuacja okazała się bardzo poważna. 21-latka musiała poddać mecz, a kort opuściła na wózku.
Na razie nie poinformowano, co było przyczyną upadku tenisistki, jednak BBC podało informację o urazie nogi.
Hon w kolejnej rundzie zmierzy się z Ivą Jovic.
Marina Stakusic - Priscilla Hon 6:1, 4:6, 3:5 (krecz Stakusic)