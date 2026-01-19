Tenisistka padła na ziemię podczas meczu AO! Musiała opuścić kort na wózku

Tenis

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałkowy poranek na ANZ Arena. Podczas meczu Australian Open jedna z zawodniczek, Marina Stakusic, niespodziewanie padła na kort. Kanadyjska tenisistka poddała mecz i opuściła arenę zmagań na wózku.

Zawodniczka tenisa siedzi na wózku inwalidzkim, otoczona przez trzy inne osoby. Dwie z nich pomagają jej wstać, trzymając ją pod ramiona. Jedna osoba stoi obok, a kolejna klęczy z tyłu. Wszyscy ubrani są w sportowe stroje.
fot. PAP/EPA
Marina Stakusic opuściła kort na wózku
  • Tenisistka Marina Stakusic doznała dramatycznego wypadku podczas meczu z Priscillą Hon na Australian Open
  • Obie zawodniczki zmagały się z trudnymi warunkami pogodowymi, wysoką temperaturą i wilgotnością
  • Priscilla Hon musiała prosić o przerwę z powodu urazu barku
  • Marina Stakusic niespodziewanie upadła na ziemię w decydującym gemie
  • Kanadyjka nie była w stanie kontynuować gry i poddała mecz, opuszczając kort na wózku
  • Przyczyną upadku Kanadyjki mógł być uraz nogi, choć oficjalnie nie podano przyczyny
  • Priscilla Hon awansowała do kolejnej rundy, gdzie zmierzy się z Ivą Jovic

Do przykrego zdarzenia doszło podczas meczu pierwszej rundy Australian Open pomiędzy Priscillą Hon i Mariną Stakusic. Kanadyjka wygrała pierwszą partię, w drugiej musiała uznać wyższość reprezentującej gospodarzy Hon, a o losach awansu miał przesądzić trzeci set.

 

ZOBACZ TAKŻE: Dramat znanej tenisistki na AO. Zerwała więzadła. "Nie tak to sobie wyobrażałam"

 

Niestety, nie sama gra odegrała w nim kluczową rolę. Obie panie zmagały się bowiem z problemami zdrowotnymi, a temperatura rzędu 30 stopni Celsjusza i wilgotność na poziomie 34% nie ułatwiały im zadania.

 

Hon wyszła na prowadzenie 3:0, ale musiała poprosić o przerwę z powodu urazu barku. Po czasie wróciła do gry. Prowadziła już 5:3 i szykowała się do serwowania "na mecz", jednak wtedy wydarzył się dramat.

 

Stakusic nagle runęła na ziemię. Do reprezentantki Kanady natychmiast przybiegli ratownicy i sztab, próbując udzielić jej pomocy. Niestety sytuacja okazała się bardzo poważna. 21-latka musiała poddać mecz, a kort opuściła na wózku. 

 

Na razie nie poinformowano, co było przyczyną upadku tenisistki, jednak BBC podało informację o urazie nogi.

 

Hon w kolejnej rundzie zmierzy się z Ivą Jovic.

 

Marina Stakusic - Priscilla Hon 6:1, 4:6, 3:5 (krecz Stakusic)

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
AUSTRALIAN OPENTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Hubert Hurkacz - Alexander Zverev. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 