Trener ocenił debiut Pietuszewskiego! Takie słowa już po pierwszym meczu

FC Porto w niedzielę 18 stycznia zmierzyło się z Vitorią Guimaraes w ramach 18. kolejki portugalskiej ekstraklasy. Goście wygrali mecz 1:0 po golu Alana Vareli z rzutu karnego. Jedenastkę dla "Smoków" wywalczył Oskar Pietuszewski, który w tym spotkaniu zadebiutował w nowym klubie.

Portugalskie media bardzo pozytywnie oceniły występ Polaka. Na temat gry 17-latka wypowiedział się również trener FC Porto Francesco Farioli.

- Jego wpływ na grę był fantastyczny. W pierwszej akcji stoczył pojedynek z rywalem, w którym pokazał siłę i energię, wygrywając najpierw pierwszą, a potem drugą piłkę. W przypadku rzutu karnego widzieliśmy jego chęć do bezpośredniej gry. Dojrzałość, jaką pokazał w swoim debiucie, jest imponująca. Ten wpływ był świetny - stwierdził szkoleniowiec na pomeczowej konferencji prasowej.

FC Porto już niedługo zagra swój kolejny mecz w Lidze Europy. Naprzeciwko zespołu w czwartek 22 stycznia stanie FC Viktoria Pilzno. Transmisje meczów Ligi Europy na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport