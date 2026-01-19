Trener ocenił debiut Pietuszewskiego! Takie słowa już po pierwszym meczu

Oskar Pietuszewski niedawno dołączył do FC Porto, a w niedzielę rozegrał swój pierwszy mecz w barwach portugalskiego zespołu. Na temat gry Polaka podczas pomeczowej konferencji wypowiedział się jego trener Francesco Farioli.

Piłkarze FC Porto i Vitórii Guimarães walczą o piłkę na boisku podczas meczu.
Oskar Pietruszewski zadebiutował w FC Porto i wywalczył rzut karny

FC Porto w niedzielę 18 stycznia zmierzyło się z Vitorią Guimaraes w ramach 18. kolejki portugalskiej ekstraklasy. Goście wygrali mecz 1:0 po golu Alana Vareli z rzutu karnego. Jedenastkę dla "Smoków" wywalczył Oskar Pietuszewski, który w tym spotkaniu zadebiutował w nowym klubie.

 

Portugalskie media bardzo pozytywnie oceniły występ Polaka. Na temat gry 17-latka wypowiedział się również trener FC Porto Francesco Farioli.

 

- Jego wpływ na grę był fantastyczny. W pierwszej akcji stoczył pojedynek z rywalem, w którym pokazał siłę i energię, wygrywając najpierw pierwszą, a potem drugą piłkę. W przypadku rzutu karnego widzieliśmy jego chęć do bezpośredniej gry. Dojrzałość, jaką pokazał w swoim debiucie, jest imponująca. Ten wpływ był świetny - stwierdził szkoleniowiec na pomeczowej konferencji prasowej. 

 

FC Porto już niedługo zagra swój kolejny mecz w Lidze Europy. Naprzeciwko zespołu w czwartek 22 stycznia stanie FC Viktoria Pilzno. Transmisje meczów Ligi Europy na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

