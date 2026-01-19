UFC 324: Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć galę?

Faworytem main eventu, którego stawką będzie tymczasowe mistrzostwo w wadze lekkiej, jest Anglik, dla którego będzie to ósmy pojedynek dla światowego giganta. Pimblett ostatni pojedynek stoczył w kwietniu ubiegłego roku, kiedy pokonał przez techniczny nokaut Michaela Chandlera (MMA 23-10, 11 KO, 7 SUB). Sklasyfikowany na 5. miejscu w rankingu kategorii 31-latek jest niepokonany pod szyldem UFC.



Gaethje w UFC wystąpi po raz piętnasty. Amerykanin, podobnie jak Pimblett, stoczył w ubiegłym roku tylko jedną walkę, wygrywając w marcu decyzją sędziów z Rafaelem Fizievem (MMA 13-4, 8 KO, 1 SUB). W rankingu kategorii lekkiej Gaethje zajmuje miejsce czwarte. Amerykanin był już tymczasowym mistrzem UFC w 2020 roku, kiedy to podczas gali UFC 249 pokonał Tony’ego Fergusona (MMA 25-11, 11 KO, 9 SUB) sięgając po trofeum.



Drugą najważniejszą walką wieczoru miało być starcie na szczycie kobiecego MMA, w którym mistrzyni kategorii koguciej Kayla Harrison (MMA 19-1, 6 KO, 8 SUB) miała bronić pasa w pojedynku z byłą mistrzynią, Amandą Nunes (MMA 23-5, 13 KO, 4 SUB). Harrison doznała jednak kontuzji kręgosłupa i zmuszona była przejść operację przepukliny. Przerwa od startów Amerykanki może wynieść nawet 6 miesięcy.



Organizacja UFC musiała z konieczności zmienić więc kolejność karty głównej, drugą najważniejszą walką wieczoru czyniąc starcie Seana O’Malleya (MMA 18-3, 11 KO, 2 SUB) z Yadong Songiem (MMA 22-8-1, 9 KO, 3 SUB). Pojedynek został zakontraktowany w limicie kategorii koguciej. W karcie głównej wydarzenia znalazły się również między innymi walki z udziałem Derricka Lewisa (MMA 29-12, 24 KO, 1 SUB) czy Arnolda Allena (MMA 20-3, 7 KO, 4 SUB).



Karta główna UFC 324:

Justin Gaethje (26-5) vs Paddy Pimblett (23-3) – o tymczasowy pas mistrzowski kategorii lekkiej

Sean O’Malley (18-3) vs Yadong Song (22-8-1)

Waldo Cortes-Acosta (16-2) vs Derrick Lewis (29-12)

Natália Silva (19-5-1) vs Rose Namajunas (14-7)

Arnold Allen (20-3) vs Jean Silva (16-3)

UFC 324. Kiedy karta główna? O której godzinie?

Karta główna gali UFC 324 rozpocznie się o godz. 3:00 w nocy z soboty 24 stycznia na niedzielę 25 stycznia. Transmisja od godziny 3:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.