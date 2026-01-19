W środę straszyła Polki, w poniedziałek podpisała kontrakt życia. Znakomita siatkarka zmienia klub

21-latka kapitalnie spisuje się w tym sezonie zarówno na krajowym podwórku, jak i w Lidze Mistrzyń. O sile młodej Serbki miały okazję przekonać się między innymi zawodniczki ŁKS-u Commercecon Łódź, które w środowym (14 stycznia) starciu Champions League nie mogły znaleźć na nią sposobu. Uzelac poprowadziła swój zespół do szybkiego zwycięstwa 3:0, zdobywając w tym spotkaniu 20 punktów - najwięcej spośród wszystkich zawodniczek.

Działaczy Eczacibasi do transferu przekonało jednak przede wszystkim to, że Uzelac potrafi błyszczeć w najważniejszych meczach. W tym sezonie serbska przyjmująca kapitalnie spisała się między innymi w ligowej potyczce z Fenerbahce Stambuł, w której zdobyła 26 "oczek". Aleksandra Uzelac znajduje się zresztą w ścisłej czołówce Sultanlar Ligi pod względem średniej punktów na set (5,18 pkt).

"W ramach planowania składu na sezon 2026/2027 Eczacibasi Dynavit pozyskał młodą, utalentowaną zawodniczkę z Serbii, Aleksandrę Uzelac. Serbka podpisze kontrakt z rywalizującymi na trzech frontach Pomarańczowo-Białymi tuż po zakończeniu procedur, związanych z oficjalnym rozwiązaniem przez 21-latkę umowy z jej obecnym klubem" - poinformował portal Voleybolun Sesi.

Uzelac rozpoczynała karierę w Bagljas 023. Następnie grała w OK Żeleznicar Lajkovac i brazylijskim Fluminense, skąd przed sezonem 2024/2025 przeniosła się do Zeren Spor Kulubu. W siatkarskim CV ma między innymi brąz mistrzostw Serbii oraz krajowy Puchar i Superpuchar. Z drużyną narodową sięgnęła zaś po srebro Mistrzostw Europy 2023.