Wystarczyły dwie godziny. Djokovic gra dalej w Australian Open

Djokovic, rywalizujący o 25. tytuł Wielkiego Szlema, do tej pory nie miał okazji zmierzyć się z Martinezem (ATP 71.). Serb na mecz wyznaczony na korcie Rod Laver Arena musiał czekać, aż Iga Świątek skończy grać z chińską kwalifikantką Yue Yuan. Polka zwyciężyła 7:6 (7-5), 6:3.

Pochodzący z Belgradu zawodnik triumfował w Australian Open dziesięciokrotnie w latach 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 i 2023. W poprzednich dwóch sezonach w Melbourne dotarł do półfinału.

Jego kolejnym przeciwnikiem będzie włoski kwalifikant Francesco Maestrelli (ATP. 131), który wyeliminowł Francuza Terence'a Atmane'a 6:4, 3:6, 6:7 (4-7), 6:1, 6:1.

KP, PAP