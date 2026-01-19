Zareagowali na debiut Pietuszewskiego! Same dobre informacje

W niedzielę FC Porto zmierzyło się na wyjeździe z Vitorią Guimaraes w ramach 18. kolejki portugalskiej ekstraklasy. Drużyna, w której szeregach znajduje się trzech Polaków (Jakub Kiwior, Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski), przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę, triumfując 1:0 po golu Alana Vareli z rzutu karnego.

Swój debiut w portugalskiej ekipie zaliczył Pietuszewski, wchodząc na murawę w 73. minucie, zajmując miejsce Borji Sainza. To właśnie były zawodnik Jagiellonii Białystok został sfaulowany w polu karnym przeciwników, dzięki czemu FC Porto otrzymało jedenastkę, wykorzystaną przez Varelę.

17-latek miał zatem spory udział w sukcesie swojej drużyny, co nie umknęło osobom prowadzącym profile FC Porto w mediach społecznościowych.

"Przyjaciele z Polski, możemy powiedzieć, że Oskar Pietuszewski miał bardzo udany debiut" - głosi wpis na platformie "X".

Przyjaciele z Polski, możemy powiedzieć, że Oskar Pietuszewski miał bardzo udany debiut 🇵🇱🤩 pic.twitter.com/n95EgJzIsF — FC Porto (@FCPorto) January 18, 2026

Ten post spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony kibiców. Na ten moment polubiło go już osiem tysięcy użytkowników.

Dobry występ Pietuszewskiego został odnotowany także przez portugalskich dziennikarzy. Żurnaliści "A Bola" wystawili Polakowi notę "7" w dziesięciopunktowej skali.

"Cóż za debiut! 17-letni Polak odegrał decydującą rolę w zwycięstwie, wywalczył rzut karny, który Varela zamienił na jedyną bramkę w meczu, po tym, jak otrzymał piłkę po lewej stronie i wszedł dryblingiem w pole karne, zanim został sfaulowany przez Telmo Arcanjo. Doprowadził nawet do wyrzucenia przeciwnika z boiska w ostatniej minucie doliczonego czasu gry" - napisano.

"A Bola" oceniła również Kiwiora, który otrzymał notę "6".

Pozytywnie na temat debiutu Pietuszewskiego wypowiedzieli się również dziennikarze portalu "zerozero.pt".

"Na 20 minut przed końcem meczu Farioli dał debiut nowemu klejnotowi Porto, Oskarowi Pietuszewskiemu. Polak wszedł z charakterem, wziął na siebie odpowiedzialność i wywalczył rzut karny już przy pierwszym dotknięciu piłki. Efekt natychmiastowy" - można przeczytać.

FC Porto już niedługo zagra swój kolejny mecz w Lidze Europy. Naprzeciwko zespołu w czwartek 22 stycznia stanie FC Viktoria Pilzno. Transmisje meczów Ligi Europy na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

Polsat Sport