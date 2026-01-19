Zeszli z murawy w finale! "Niedopuszczalne sceny"

W końcówce regulaminowego czasu niedzielnego meczu w Rabacie doszło do niecodziennych wydarzeń. Najpierw sędzia odgwizdał faul, co sprawiło, że nie został uznany gol dla Senegalu, a kilka minut później, po weryfikacji VAR, podyktował rzut karny dla gospodarzy.

Zaczęły się przepychanki na murawie oraz zamieszki na trybunach (część senegalskich fanów starła się ze służbami porządkowymi).

Z decyzją arbitra o "jedenastce" dla Maroka nie pogodzili się piłkarze Senegalu, którzy na znak protestu opuścili murawę. Przewodził im trener Pape Thiaw.

Przerwa trwała kilkanaście minut. Ostatecznie zawodnicy, głównie po namowach gwiazdy swojej ekipy Sadio Mane, wrócili na boisko, a do wykonania rzutu karnego podszedł najskuteczniejszy strzelec turnieju Brahim Diaz z Realu Madryt. Napastnik reprezentacji Maroka nie zdołał jednak pokonać bramkarza Edouarda Mendy'ego. Strzelił zbyt lekko, prosto w niego.

Sędzia zarządził więc dogrywkę, a w niej szybko zwycięstwo ekipie "Lwów Terangi" zapewnił mocnym strzałem pod poprzeczkę pomocnik Pape Gueye.

Następnego dnia szef FIFA Infantino pogratulował Senegalczykom triumfu, ale jednocześnie potępił zachowanie piłkarzy i sztabu szkoleniowego tej reprezentacji oraz niektórych kibiców.

- Byliśmy świadkami niedopuszczalnych scen na boisku i na trybunach. Stanowczo potępiamy zachowanie niektórych "kibiców", a także senegalskich zawodników i personelu technicznego - powiedział Infantino.

- Niedopuszczalne jest opuszczanie boiska w taki sposób, a przemoc w naszym sporcie nie może być tolerowana. To po prostu nie w porządku. Musimy zawsze szanować decyzje sędziów na boisku i poza nim. Drużyny muszą rywalizować na murawie i zgodnie z przepisami gry, ponieważ cokolwiek innego zagraża samej istocie piłki nożnej - dodał.

Selekcjoner Senegalczyków przeprosił już za wydarzenia, do jakich doszło w niedzielny wieczór.

- Czasami reaguje się pod wpływem emocji. Przyjmujemy błąd sędziego, takie rzeczy się zdarzają. Nie powinniśmy byli tak zareagować, ale to już przeszłość. Przepraszamy futbol - powiedział Pape Thiaw.

Afrykańska Konfederacja Piłki Nożnej (CAF) poinformowała o analizie nagrań i o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, dodając, że "potępia niedopuszczalne zachowanie niektórych zawodników i działaczy".

"CAF analizuje wszystkie nagrania i przekaże sprawę właściwym organom w celu podjęcia odpowiednich działań wobec osób uznanych za winne" – poinformowano w poniedziałkowym oświadczeniu.

Senegal po raz drugi w historii triumfował w PNA. Poprzednio był najlepszy w mistrzostwach kontynentu w 2022 - turniej został wówczas opóźniony o rok głównie z powodu pandemii.

PAP