Znakomita passa siatkarek przerwana. Przegrały po 27 zwycięstwach z rzędu

Robert IwanekSiatkówka

Zawodniczki SK Balta pokonały Bukowynkę Czerniowce 3:1 w niedzielnym (18 stycznia) meczu ukraińskiej Superligi kobiet, przerywając tym samym kapitalną passę rywalek w lidze.

Mężczyzna w garniturze i kobieta w stroju sportowym trzymają złote trofeum.
Fot. FIVB.com
Broniąca tytułu Bukowynka Czerniowce przegrała w lidze po 27 zwycięstwach z rzędu

Broniące mistrzowskiego tytułu siatkarki Bukowynki po raz ostatni przegrały w Superlidze 17 listopada 2024 roku, gdy uległy 1:3 Dobrodiy-Uniwersytetowi Medycznemu-SHVSM Winnica. Od tamtej pory na krajowym podwórku nie miały sobie równych, notując w ligowych rozgrywkach 27 zwycięstw z rzędu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nietypowe wybory najlepszej siatkarki. Zwyciężczyni przegrała i u trenerów, i u kibiców

 

SK Balta po raz kolejny udowodniła jednak, że potrafi znaleźć sposób na hegemonki. Drużyna ta wygrała z Bukowynką w finale ubiegłorocznego Pucharu Ukrainy (3:0), a teraz dość wyraźnie ograła ją w lidze, triumfując w poszczególnych partiach do 20, 18 i 15. Obrończynie tytułu były tego dnia w stanie ugrać tylko jednego seta, którego wygrały do 15.

 

Mimo porażki obrończynie tytułu nadal prowadzą - i to ze sporą przewagą - w tabeli Superligi. Po 10 rozegranych spotkaniach Bukowynka Czerniowce ma na koncie 27 punktów, zaś wicelider, którym jest właśnie SK Balta, ma 22 "oczka" przy rozegranych 12 meczach.

BUKOWYNKA CZERNIOWCEINNESIATKÓWKAUKRAINAUKRAIŃSKA SUPERLIGA SIATKAREK
