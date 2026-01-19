Znakomita passa siatkarek przerwana. Przegrały po 27 zwycięstwach z rzędu

Broniące mistrzowskiego tytułu siatkarki Bukowynki po raz ostatni przegrały w Superlidze 17 listopada 2024 roku, gdy uległy 1:3 Dobrodiy-Uniwersytetowi Medycznemu-SHVSM Winnica. Od tamtej pory na krajowym podwórku nie miały sobie równych, notując w ligowych rozgrywkach 27 zwycięstw z rzędu.

SK Balta po raz kolejny udowodniła jednak, że potrafi znaleźć sposób na hegemonki. Drużyna ta wygrała z Bukowynką w finale ubiegłorocznego Pucharu Ukrainy (3:0), a teraz dość wyraźnie ograła ją w lidze, triumfując w poszczególnych partiach do 20, 18 i 15. Obrończynie tytułu były tego dnia w stanie ugrać tylko jednego seta, którego wygrały do 15.

Mimo porażki obrończynie tytułu nadal prowadzą - i to ze sporą przewagą - w tabeli Superligi. Po 10 rozegranych spotkaniach Bukowynka Czerniowce ma na koncie 27 punktów, zaś wicelider, którym jest właśnie SK Balta, ma 22 "oczka" przy rozegranych 12 meczach.