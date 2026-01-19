Znamy biathlonową kadrę na igrzyska olimpijskie

Do Włoch pojadą Natalia Sidorowicz, Joanna Jakieła, Kamila Żuk i Anna Mąka, a także Jan Guńka, Konrad Badacz, Grzegorz Galica i Marcin Zawół.

„Sugerowaliśmy się przede wszystkim aktualną dyspozycją i wcześniej ustalonymi kwalifikacjami. Trenerzy przedstawili swoje propozycje składów i je umotywowali, a zarząd podjął ostateczną decyzję” – powiedziała prezes Polskiego Związku Biathlonu Joanna Badacz, cytowana na oficjalnej stronie federacji.

Po 12 latach przerwy Polacy ponownie wystawią drużynę w męskiej sztafecie.

„To bardzo dobry prognostyk dla rozwoju polskiego biathlonu. Trzymajmy mocno kciuki za ich występy” – powiedziała prezes.

Hojnisz-Staręga jest jedną z najlepszych polskich biathlonistek w historii. W dorobku ma m.in. brązowy medal mistrzostw świata, a także dwa złote i dwa brązowe krążki mistrzostw Europy. W konkurencjach indywidualnych na igrzyskach trzykrotnie uplasowała się w czołówce: była piąta w biegu ze startu wspólnego w Soczi, szósta w biegu indywidualnym w Pjongczangu oraz dziewiąta w biegu na dochodzenie w Pekinie.

Po zakończeniu sezonu olimpijskiego 2021/22 Chorzowianka zawiesiła karierę na prawie dwa lata. W czasie przerwy urodziła dziecko, a do zawodowej rywalizacji wróciła w styczniu 2025 roku, gdy wystartowała w Pucharze IBU w niemieckim Arber. W najbardziej prestiżowym cyklu, czyli Pucharze Świata, występowała od grudnia, ale ani razu nie zmieściła się choćby w pierwszej „60” w konkurencjach indywidualnych.

Polacy zakończyli walkę o kwalifikacje olimpijskie w biathlonie poprzedniej zimy. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni zajęli lokaty w drugiej dziesiątce rankingu Pucharu Narodów, co dało im po cztery miejsca na igrzyska.

Olimpijskie zmagania w biathlonie odbywać się będą między 8 a 21 lutego. Ceremonię otwarcia imprezy zaplanowano na 6 lutego.