Znamy kadrę skoczków! Brakuje lidera

W poniedziałek 19 stycznia Polski Związek Narciarski opublikował skład polskich skoczków na zbliżające się Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich. Trener Biało-Czerwonych Maciej Maciusiak przedstawił listę sześciu zawodników: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Maciej Kot i Klemens Joniak.

Sporym zaskoczeniem w kadrze może być ostatni z wymienionych zawodników. Joniak zadebiutował w Pucharze Świata w... grudniu zeszłego roku w Wiśle. Natomiast swoje pierwsze punkty w tej rywalizacji zgarnął w niedzielnym konkursie w Sapporo.

Wśród powołanych zabrakło natomiast lidera Biało-Czerwonych w tym sezonie - Kacpra Tomasiaka. Nieobecność 18-latka w Oberstdorfie była zapowiadana już wcześniej.

Dla kibiców mistrzostwa świata rozpoczną się w czwartek 22 stycznia od oficjalnego treningu i kwalifikacji. Na piątek i sobotę zaplanowano konkursy indywidualne, natomiast w niedzielę ma odbyć się konkurs drużynowy.

AA, Polsat Sport