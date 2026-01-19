Znamy kadrę skoczków! Brakuje lidera

Zimowe

Ogłoszono skład reprezentacji Polski na nadchodzące Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich. W Oberstdorfie rywalizować będą: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Maciej Kot i Klemens Joniak. W kadrze zabrakło natomiast lidera Biało-Czerwonych w tym sezonie Kacpra Tomasiaka.

Skoczek narciarski w powietrzu na tle błękitnego nieba.
fot. AFP
W poniedziałek 19 stycznia Polski Związek Narciarski opublikował skład polskich skoczków na zbliżające się Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich. Trener Biało-Czerwonych Maciej Maciusiak przedstawił listę sześciu zawodników: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Maciej Kot i Klemens Joniak.

 

Sporym zaskoczeniem w kadrze może być ostatni z wymienionych zawodników. Joniak zadebiutował w Pucharze Świata w... grudniu zeszłego roku w Wiśle. Natomiast swoje pierwsze punkty w tej rywalizacji zgarnął w niedzielnym konkursie w Sapporo.

 

Wśród powołanych zabrakło natomiast lidera Biało-Czerwonych w tym sezonie - Kacpra Tomasiaka. Nieobecność 18-latka w Oberstdorfie była zapowiadana już wcześniej. 

 

Dla kibiców mistrzostwa świata rozpoczną się w czwartek 22 stycznia od oficjalnego treningu i kwalifikacji. Na piątek i sobotę zaplanowano konkursy indywidualne, natomiast w niedzielę ma odbyć się konkurs drużynowy.

AA, Polsat Sport
