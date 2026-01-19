Znamy terminarz kolejnych spotkań Pucharu Billie Jean King! Z kim zagra Polska?
W dniach 10-11 kwietnia odbędzie się ostatni etap eliminacji do turnieju finałowego Pucharu Billie Jean King. Reprezentantki Polski o awans powalczą z Ukrainkami.
W poniedziałek 19 stycznia odbyło się losowanie ostatniej fazy eliminacji do finału Pucharu Billie Jean King. W dniach 10-11 kwietnia o awans powalczy 14 reprezentacji.
W turnieju finałowym, który we wrześniu odbędzie się w Chinach, weźmie udział siedem najlepszych drużyn narodowych oraz gospodynie. Wiadomo, że Biało-Czerwonym przyjdzie zmierzyć się z Ukrainkami.
Jak wyglądają pozostałe pary turniejowe?
Eliminacje do turnieju finałowego Billie Jean King Cup - pary:
Włochy - Japonia
USA - Belgia
Wielka Brytania - Australia
Kanada - Kazachstan
Hiszpania - Słowenia
Czechy - Szwajcaria
POLSKA - Ukraina
W 2024 roku Polki osiągnęły historyczny wynik w Billie Jean King Cup, docierając do półfinału. W nim minimalnie uległy późniejszym triumfatorkom - Włoszkom.Przejdź na Polsatsport.pl