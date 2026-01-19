Znamy terminarz kolejnych spotkań Pucharu Billie Jean King! Z kim zagra Polska?

Tenis

W dniach 10-11 kwietnia odbędzie się ostatni etap eliminacji do turnieju finałowego Pucharu Billie Jean King. Reprezentantki Polski o awans powalczą z Ukrainkami.

Pięć osób siedzi przy stole, dwie kobiety i jeden mężczyzna mówią do mikrofonu, dwie kobiety siedzą obok nich. Wszyscy noszą białe kurtki z czerwonymi akcentami. W tle widać logo "BILLIE JEAN KING".
fot. PAP
Reprezentacja Polski na Puchar Billie Jean King

W poniedziałek 19 stycznia odbyło się losowanie ostatniej fazy eliminacji do finału Pucharu Billie Jean King. W dniach 10-11 kwietnia o awans powalczy 14 reprezentacji. 

 

W turnieju finałowym, który we wrześniu odbędzie się w Chinach, weźmie udział siedem najlepszych drużyn narodowych oraz gospodynie. Wiadomo, że Biało-Czerwonym przyjdzie zmierzyć się z Ukrainkami.

 

Jak wyglądają pozostałe pary turniejowe?

Eliminacje do turnieju finałowego Billie Jean King Cup - pary:

Włochy - Japonia

USA - Belgia

Wielka Brytania - Australia

Kanada - Kazachstan

Hiszpania - Słowenia

Czechy - Szwajcaria

POLSKA - Ukraina

 

W 2024 roku Polki osiągnęły historyczny wynik w Billie Jean King Cup, docierając do półfinału. W nim minimalnie uległy późniejszym triumfatorkom - Włoszkom.

KP, Polsat Sport
