Zwycięstwo faworytki na AO! Ekspresowy awans

Rozstawiona z numerem trzecim Coco Gauff awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Australian Open. Amerykańska tenisistka wygrała w poniedziałek z reprezentującą Uzbekistan Kamillą Rachimową 6:2, 6:3.

Gauff, która na koncie ma wielkoszlemowe tytuły w US Open 2023 i French Open 2025, w Melbourne najlepszy wynik osiągnęła w 2024 roku, kiedy dotarła do półfinału.

 

W środę jej kolejną rywalką będzie Serbka Olga Danilovic, która już w niedzielę wygrała z 45-letnią Amerykanką Venus Williams 6:7 (5-7), 6:3, 6:4. 


Warto przypomnieć, że do drugiej rundy wielkoszlemowej imprezy awansowały też Polki: Magdalena Fręch, Magda Linette oraz Linda Klimovicova.

 

Coco Gauff - Kamilla Rachimowa 6:2, 6:3

