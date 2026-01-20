8 zwycięstw w 9 meczach i... zwolnienie. Siatkarski wicemistrz kraju rozstał się trenerem

Arsow prowadził drużynę ze stolicy od sezonu 2024/2025. W ubiegłym roku wywalczył z Lewskim wicemistrzostwo Bułgarii, ulegając jedynie prawdziwemu hegemonowi rozgrywek, Maricy Płowdiw, która rządzi nieprzerwanie od 11 lat.

W bieżących rozgrywkach Superligi kobiet Lewski Sofia również spisuje się bardzo dobrze. Po 9 rozegranych spotkaniach ekipa "Niebieskich" ma na koncie 8 zwycięstw i porażkę (właśnie z Maricą) i z 24 punktami na koncie plasuje się na 2. miejscu w ligowej tabeli.

"Radosław Arsow nie będzie już kierował żeńską drużyną Lewskiego Sofia. Klub postanowił rozwiązać kontrakt ze szkoleniowcem ze względu na znaczne różnice w wizji rozwoju drużyny. Dziękujemy trenerowi za dotychczasową pracę i srebrny medal mistrzostw kraju, wywalczony w ubiegłym sezonie, a także za profesjonalizm, włożony w rozwój sekcji" - czytamy w oświadczeniu klubu.

W najbliższych meczach drużynę poprowadzi dotychczasowy asystent Arsowa, Denisław Dimitrow.