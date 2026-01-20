Australian Open: Hubert Hurkacz - Ethan Quinn. Kiedy mecz? O której godzinie?

Jakub ŻelepieńTenis

Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy Australian Open. Zmierzy się w niej z Ethanem Quinnem. Kiedy mecz Hurkacz - Quinn? O której godzinie gra Hurkacz? Sprawdź poniżej.

Hubert Hurkacz świętuje zdobycie punktu podczas meczu Australian Open.
fot. AFP
Kiedy mecz Hurkacz - Quinn w Australian Open?

Hubert Hurkacz wygrał z belgijskim tenisistą Zizou Bergsem 6:7 (6-8), 7:6 (8-6), 6:3, 6:3 i awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne. Spotkanie trwało trzy godziny i 27 minut.

 

ZOBACZ TAKŻE: Mistrzyni świata odpadła z Australian Open. A jednak, nie będzie meczu ze Świątek

 

Hurkacz, który po problemach zdrowotnych odbudowuje ranking i obecnie jest w nim 55., najlepszy wynik w AO osiągnął w 2024 roku, kiedy zatrzymał się na ćwierćfinale. Z 45. na liście ATP Bergsem zmierzył się pierwszy raz. Belg nigdy w Melbourne nie przebrnął pierwszej rundy.

 

Rywalem Polaka w kolejnym meczu będzie Ethan Quinn. Amerykanin niespodziewanie pokonał rozstawionego z numerem 23. Holendra Tallona Griekspoora 6:2, 6:3, 6:2.  

Kiedy mecz Hurkacz - Quinn? O której godzinie?

Kiedy mecz Hurkacz - Quinn? O której godzinie? Te pytania zadają sobie fani tenisa. Organizatorzy nie poinformowali jeszcze o dacie i godzinie pojedynku. Kiedy to zrobią, natychmiast zaktualizujemy powyższy tekst. 

Przejdź na Polsatsport.pl
AUSTRALIAN OPENETHAN QUINNHUBERT HURKACZTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek – Belinda Bencic. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 