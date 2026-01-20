Kiedy mecz Hurkacz - Quinn w Australian Open?

Hubert Hurkacz wygrał z belgijskim tenisistą Zizou Bergsem 6:7 (6-8), 7:6 (8-6), 6:3, 6:3 i awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne. Spotkanie trwało trzy godziny i 27 minut.

Hurkacz, który po problemach zdrowotnych odbudowuje ranking i obecnie jest w nim 55., najlepszy wynik w AO osiągnął w 2024 roku, kiedy zatrzymał się na ćwierćfinale. Z 45. na liście ATP Bergsem zmierzył się pierwszy raz. Belg nigdy w Melbourne nie przebrnął pierwszej rundy.

Rywalem Polaka w kolejnym meczu będzie Ethan Quinn. Amerykanin niespodziewanie pokonał rozstawionego z numerem 23. Holendra Tallona Griekspoora 6:2, 6:3, 6:2.

Kiedy mecz Hurkacz - Quinn? O której godzinie?

Kiedy mecz Hurkacz - Quinn? O której godzinie? Te pytania zadają sobie fani tenisa. Organizatorzy nie poinformowali jeszcze o dacie i godzinie pojedynku. Kiedy to zrobią, natychmiast zaktualizujemy powyższy tekst.