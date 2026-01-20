Australian Open: Jan Zieliński/Luke Johnson - Rinky Hijikata/Tristan Schoolkate. Wynik live

Jakub ŻelepieńTenis

Jan Zieliński/Luke Johnson - Rinky Hijikata/Tristan Schoolkate to mecz w ramach pierwszej rundy turnieju deblowego Australian Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Luke Johnson - Rinky Hijikata/Tristan Schoolkate na Polsatsport.pl.

Zieliński rozpoczyna rywalizację w deblu podczas turnieju Australian Open. Tym razem jego partnerem jest Brytyjczyk Luke Johnson.

 

Panowie grali wspólnie w Adelajdzie. Tam odpadli w 1/8 finału. 

 

W pierwszej rundzie Australian Open Polak i Brytyjczyk zmierzą się z reprezentantami gospodarzy - Rinky Hijikatą i Tristanem Schoolkatem. 

 

Australian Open to pierwszy wielkoszlemowy turniej sezonu. To właśnie podczas zmagań w Melbourne kibice często dowiadują się, w jakiej formie są ich ulubieni tenisiści i tenisistki. Tegoroczna edycja australijskiego turnieju rozpoczęła się w niedzielę 18 stycznia, a zakończy się w poniedziałek 1 lutego.

 

