Australian Open: Kamil Majchrzak - Fabian Marozsan. Relacja live i wynik na żywo

Polak w pierwszej rundzie imprezy w Australii pokonał w czterech setach Brytyjczyka Jacoba Fearnleya. Pierwsze dwa sety padły łupem Majchrzaka, który wygrywał kolejno 7:6, 7:5. W trzeciej, najkrótszej partii, lepiej zagrał Fearnley, który wygrał 6:3. Ostatniego seta, ponownie po tie-breaku, wygrał Majchrzak, który awansował tym samym do drugiej rundy.

Najbliższy rywal Polaka również w czterech setach uporał się z Francuzem Arthurem Rinderknechem. Węgier wygrał to starcie 3:1 (6:3, 6:4, 6:7, 6:4) i to on o awans do trzeciej rundy powalczy z Polakiem.



Tenisiści nie mierzyli się dotąd w oficjalnych spotkaniach, więc będzie to ich premierowe starcie. Faworytem meczu zdaniem ekspertów jest wyżej notowany w światowym rankingu Fabian Marozsan.



