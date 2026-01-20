Australian Open: Kamil Majchrzak - Fabian Marozsan. Relacja live i wynik na żywo

Paweł WyrobekTenis

Kamil Majchrzak – Fabian Marozsan to mecz drugiej rundy Australian Open. Relacja live i wynik na żywo z meczu Majchrzak - Marozsan na Polsatsport.pl.

Polak w pierwszej rundzie imprezy w Australii pokonał w czterech setach Brytyjczyka Jacoba Fearnleya. Pierwsze dwa sety padły łupem Majchrzaka, który wygrywał kolejno 7:6, 7:5. W trzeciej, najkrótszej partii, lepiej zagrał Fearnley, który wygrał 6:3. Ostatniego seta, ponownie po tie-breaku, wygrał Majchrzak, który awansował tym samym do drugiej rundy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Było 6:2, 3:2 i... krecz. Niespodziewany finał meczu Polki


Najbliższy rywal Polaka również w czterech setach uporał się z Francuzem Arthurem Rinderknechem. Węgier wygrał to starcie 3:1 (6:3, 6:4, 6:7, 6:4) i to on o awans do trzeciej rundy powalczy z Polakiem.


Tenisiści nie mierzyli się dotąd w oficjalnych spotkaniach, więc będzie to ich premierowe starcie. Faworytem meczu zdaniem ekspertów jest wyżej notowany w światowym rankingu Fabian Marozsan.


Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak – Fabian Marozsan na Polsatsport.pl.

Przejdź na Polsatsport.pl

AO: Majchrzak - Fabian Marozsan. Kamil wygra?

AUSTRALIAN OPENKAMIL MAJCHRZAKTENIS

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 