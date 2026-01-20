Australian Open: Linda Klimovicova - Elina Switolina. Relacja live i wynik na żywo

Polka bez straty seta przebrnęła przez trzy mecze kwalifikacji, a w pierwszej rundzie imprezy w Australii wygrała z Franceską Jones. Polka pierwszego seta wygrała 6:2, a w drugiej partii, przy stanie 3:2 dla Klimovicovej, Amerykanka skreczowała.

W drugiej rundzie na Polkę czeka Elina Switolina. Ukrainka w pierwszej rundzie rozprawiła się z Hiszpanką Cristiną Bucsą 2:0 (6:4, 6:1).



Faworytką meczu drugiej rundy jest zdecydowanie wyżej notowana Switolina. Ćwierćfinalistka ubiegłorocznej edycji Australian Open występuje w australijskim turnieju nieustannie od 16 lat.



