Australian Open: Magda Linette - Ann Li. Relacja live i wynik na żywo

Polka w pierwszej rundzie imprezy w Australii niespodziewanie w trzech setach wygrała z faworyzowaną Emmą Navarro (3:6, 6:3, 6:3). Długie, ponad dwugodzinne spotkanie, otworzyło Polce drogę do drugiej rundy.

ZOBACZ TAKŻE: Wyciągnął wnioski z porażek Igi Świątek. Szokujące słowa przed Australian Open



Tam na Linette czeka już inna Amerykanka – Ann Li. 25-latka po wyrównanym spotkaniu w pierwszej rundzie pokonała Kolumbijkę Camilę Osorio (6:4, 6:7, 7:5).



Dla tenisistek będzie to trzecie oficjalne spotkanie. Po raz pierwszy spotkały się w 2019 roku, kiedy to lepsza okazała się Linette, wygrywając w Manchesterze 2:0 (6:3, 6:3). Udany rewanż Amerykanka wzięła cztery lata później, wygrywając w Cincinnatti 2:1 (0:6, 7:6, 6:2).



Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Ann Li na Polsatsport.pl.