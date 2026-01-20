Australian Open: Magdalena Fręch - Jasmine Paolini. Relacja live i wynik na żywo

Polka w pierwszej rundzie imprezy w Australii wygrała ze Słowenką Veroniką Erjavec. Fręch w całym spotkaniu oddała rywalce zaledwie dwa gemy (6:1, 6:1). Po godzinie i trzech minutach zameldowała się w drugiej rundzie.

Tam na Fręch czeka ósma rakieta świata – Jasmine Paolini. Włoszka w pierwszej rundzie, również w dwóch setach, rozprawiła się z Aliaksandrą Sasnowicz (6:1, 6:2).



Dla tenisistek będzie to trzecie oficjalne spotkanie. Fręch i Paolini spotkały się dwukrotnie w 2023 roku. Najpierw w Madrycie niespodziewanie Polka wygrała 2:0 (6:2, 6:3), a w sierpniu w Cleveland udany rewanż wzięła Paolini, która wygrała 6:1, 6:3.



