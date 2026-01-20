Była siatkarka skazana na areszt domowy. Działała w grupie przestępczej?

Turczynka jest jedną z 13 osób, zatrzymanych w ostatnich dniach w wyniku akcji Wydziału ds. Przestępczości Narkotykowej oraz Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej Departamentu Policji w Stambule. W szeroko zakrojonym śledztwie pojawiają się między innymi nazwiska z bliskiego otoczenia Ekrema Imamoglu, byłego burmistrza Stambułu, aresztowanego w marcu 2025 roku pod zarzutami korupcji i wspierania terroryzmu.

Zdaniem portalu Fanatik, Derya Cayirgan podejrzewana jest o współpracę z grupą przestępczą i praniem brudnych pieniędzy. Była siatkarka do czasu wyjaśnienia sprawy będzie przebywała w areszcie domowym.

Tureckie media podają, że sportsmenka trafiła pod lupę śledczych ze względu na nagłą wpłatę w wysokości 50 tysięcy euro. Pieniądze zostały wpłacone gotówką na konto siatkarki 16 czerwca ubiegłego roku.

"Ekrema Imamoglu poznałam podczas pandemii w 2021 roku. Spotkaliśmy się przypadkowo na placu Taksim, przedstawiliśmy się sobie, odbyliśmy krótką rozmowę w obecności wielu świadków. Po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Turcję w 2023 roku i podczas którego żywioł zniszczył mój dom w Bahcelievler, burmistrz pomógł mojej rodzinie, umieszczając ją tymczasowo w budynku, należącym do Urzędu Miejskiego w Stambule. Jakiś czas później burmistrz zapytał, czy po zakończeniu kariery chciałabym pracować w administracji sportowej. I to były moje jedyne kontakty z panem Ekremem Imamoglu. Z ludzi, o których pytano mnie na przesłuchaniu, nie znam nikogo z trójki Fatih Keles, Tuncay Yilmaz i Murat Gulibrahimoglu. Kojarzyłam jedynie Mustafę Akima, który był ochroniarzem burmistrza i do którego raz czy dwa razy dzwoniłam, gdy nie mogłam dodzwonić się do pana Imamoglu. Poza tym nie miałam z nim żadnych kontaktów. Jeżeli chodzi o wspomniane 50 tysięcy euro, które znalazło się na moim koncie bankowym, oświadczam, że były to moje prywatne pieniądze, które dostawałam w gotówce za czasów gry siatkówkę i które przez dłuższy czas oszczędzałam, a następnie postanowiłam wymienić je na zagraniczną walutę i wpłacić na moje konto. Nie dostałam ich od nikogo, a już na pewno nie były to pieniądze, mogące pochodzić z działalności przestępczej. Szczegółów nie pamiętam, gdyż od zdarzenia minęło już sporo czasu, ale nie wykluczam, że mogłam wykonać ten ruch za namową mojego doradcy finansowego" - czytamy w oświadczeniu Cayirgan.

Ostatnim klubem w kadierze Deryi Cayirgan był Kecioren Belediyesi Sigorta Shop, w którym libero występowała do sezonu 2024/2025. W październiku 2024 roku zawodniczka została zdyskwalifikowana na rok po tym, jak w jej organizmie wykryto ślady dopingu.