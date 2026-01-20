Statuetki zostaną przyznane w ośmiu kategoriach. To: Pierwszoligowiec Roku, Piłkarka Roku, Obcokrajowiec Roku, Ligowiec Roku, Drużyna Roku, Odkrycie Roku, Trener Roku i Piłkarz Roku.

Historia plebiscytu "Piłki Nożnej" sięga lat 70., kiedy to wyłaniano laureatów w trzech kategoriach: Piłkarz Roku, Trener Roku i Odkrycie Roku. Z czasem dołączano nowe wyróżnienia.



W 2001 roku wprowadzono kategorię Drużyna Roku, w 2004 roku Ligowiec Roku, a w 2007 roku Powrót Roku oraz Człowiek Roku (tę kategorię przemianowano później na Osobowość Roku).



W 2008 roku po raz pierwszy wybrano Pierwszoligowca Roku, a w 2016 roku pojawiła się kategoria Piłkarka Roku.



Transmisja Gali Tygodnika "Piłka Nożna" w Polsacie Sport 1, TV4 oraz na Polsatsport.pl i Polsat Box Go. Początek w sobotę 24 stycznia o godzinie 20:00. Już o 18:40 zapraszamy natomiast na nasze studio do Polsatu Sport 1 i na Polsat Box Go.