Kamil Majchrzak - Fabian Marozsan. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Majchrzak - Marozsan?

Tenis

Kamil Majchrzak - Fabian Marozsan to mecz drugiej rundy Australian Open 2026. Kto wygrał mecz Majchrzak - Marozsan? Jaki był wynik meczu Majchrzak - Marozsan w Australian Open?

Polski tenisista Kamil Majchrzak w czapce z daszkiem i niebieskiej koszulce sportowej, zaciśnięta pięść
Kamil Majchrzak wygrał swój pierwszy mecz w Australian Open

Polski tenisista przystąpił do Australian Open bez konieczności gry w kwalifikacjach. W pierwszej rundzie trafił na Brytyjczyka Jacoba Fearnleya, z którym stoczył wyrównany pojedynek. Po ponad trzech godzinach gry Majchrzak wygrał w czterech setach (7:6, 7:5, 3:6, 7:6).

 

Z kolei Marozsan zmierzył się z Francuzem Arthurem Rinderknechem. Po niespełna 180 minutach Węgier pokonał rywala 6:3, 6:4, 6:7, 6:4.

 

Co ciekawe, będzie to pierwsze starcie Majchrzaka z Marozsanem w historii.

Kamil Majchrzak - Fabian Marozsan. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Majchrzak - Marozsan?

Jaki był wynik meczu Majchrzak - Marozsan? To pytanie zadają sobie fani tenisa. O tym, kto wygrał mecz Majchrzak - Marozsan w Australian Open, poinformujemy w tym tekście zaraz po zakończeniu spotkania.

Przejdź na Polsatsport.pl

AO: Majchrzak - Fabian Marozsan. Kamil wygra?

AUSTRALIAN OPENTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jan Zieliński po awansie do finału United Cup: Jedyne, co pamiętam, to piłkę meczową
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 