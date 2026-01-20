Kamil Majchrzak - Fabian Marozsan. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Majchrzak - Marozsan?

Polski tenisista przystąpił do Australian Open bez konieczności gry w kwalifikacjach. W pierwszej rundzie trafił na Brytyjczyka Jacoba Fearnleya, z którym stoczył wyrównany pojedynek. Po ponad trzech godzinach gry Majchrzak wygrał w czterech setach (7:6, 7:5, 3:6, 7:6).

Z kolei Marozsan zmierzył się z Francuzem Arthurem Rinderknechem. Po niespełna 180 minutach Węgier pokonał rywala 6:3, 6:4, 6:7, 6:4.

Co ciekawe, będzie to pierwsze starcie Majchrzaka z Marozsanem w historii.

