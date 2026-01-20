Kolejny polski sukces w Australian Open. Jest awans Zielińskiego!

To drugi wspólny turniej polsko-brytyjskiego duetu. Ich kolejnych rywali wyłoni czwartkowy mecz Raya Ho z Tajwanu i Niemca Hendrika Jebensa z rozstawionymi z numerem siódmym Włochami Simone Bolellim i Andreą Vavassorim.

Z Polaków w deblu gra również Kamil Majchrzak w parze z Amerykaninem Ethanem Quinnem. W pierwszej rundzie w czwartek zmierzą się z Francuzem Pierre-Huguesem Herbertem i Australijczykiem Jordanem Thompsonem.

Jan Zieliński/Luke Johnson - Rinky Hijikata/Tristan Schoolkate 6:7 (3-7), 7:5, 6:4