Kolejny polski sukces w Australian Open. Jest awans Zielińskiego!
Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson awansowali do drugiej rundy debla w wielkoszlemowym turnieju tenisowym Australian Open w Melbourne. Pokonali we wtorek Australijczyków Rinky'ego Hijikatę i Tristana Schoolkate'a 6:7 (3-7), 7:5, 6:4.
To drugi wspólny turniej polsko-brytyjskiego duetu. Ich kolejnych rywali wyłoni czwartkowy mecz Raya Ho z Tajwanu i Niemca Hendrika Jebensa z rozstawionymi z numerem siódmym Włochami Simone Bolellim i Andreą Vavassorim.
ZOBACZ TAKŻE: Linette znów zwycięska. Kolejny awans w Australian Open!
Z Polaków w deblu gra również Kamil Majchrzak w parze z Amerykaninem Ethanem Quinnem. W pierwszej rundzie w czwartek zmierzą się z Francuzem Pierre-Huguesem Herbertem i Australijczykiem Jordanem Thompsonem.
Jan Zieliński/Luke Johnson - Rinky Hijikata/Tristan Schoolkate 6:7 (3-7), 7:5, 6:4Przejdź na Polsatsport.pl