Krecz w meczu Sinnera na Australian Open! Było już 0:2 w setach

Broniący tytułu Włoch Jannik Sinner awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju Australian Open w Melbourne. Wicelider rankingu tenisistów na korcie spędził tylko godzinę i osiem minut, bo jego rywal Francuz Hugo Gaston skreczował po dwóch przegranych setach 2:6, 1:6.

Dwóch tenisistów na korcie, jeden w żółtej koszulce, drugi z ręcznikiem na ramionach.
Hugo Gaston i Jannik Sinner

Sinner AO wygrał także w 2024 roku i jest jednym z faworytów obecnych zmagań.

 

Kolejnego przeciwnika Włocha wyłoni trwający pojedynek między Australijczykiem Jamesem Duckworthem (88. ATP) a Chorwatem Dino Prizmicem (127. ATP). 

 

Jannik Sinner - Hugo Gaston 6:2, 6:1 (krecz Gastona)

