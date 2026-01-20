Krecz w meczu Sinnera na Australian Open! Było już 0:2 w setach
Broniący tytułu Włoch Jannik Sinner awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju Australian Open w Melbourne. Wicelider rankingu tenisistów na korcie spędził tylko godzinę i osiem minut, bo jego rywal Francuz Hugo Gaston skreczował po dwóch przegranych setach 2:6, 1:6.
Hugo Gaston i Jannik Sinner
Sinner AO wygrał także w 2024 roku i jest jednym z faworytów obecnych zmagań.
Kolejnego przeciwnika Włocha wyłoni trwający pojedynek między Australijczykiem Jamesem Duckworthem (88. ATP) a Chorwatem Dino Prizmicem (127. ATP).
Jannik Sinner - Hugo Gaston 6:2, 6:1 (krecz Gastona)
