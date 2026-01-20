Faza zasadnicza (ligowa) Ligi Europy składa się z ośmiu kolejek. Sześć pierwszych zostało rozegranych pomiędzy wrześniem a grudniem. Teraz czekają nas dwie ostatnie.

Polscy kibice z pewnością wyczekują starcia z udziałem FC Porto. Zespół Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i Oskara Pietuszewskiego zmierzy się z Viktorią Pilzno. Ponadto ciekawie zapowiada się - również mająca polskie wątki - konfrontacja Fenerbahce z Aston Villą.



Łącznie w pierwszej turze (o 18:35) pokażemy sześć spotkań na żywo. Tyle samo będziemy transmitować od godziny 21:00.

Wśród naszych propozycji znajdzie się między innymi mecz AS Roma - VfB Stuttgart.

Liga Europy - 22.01. Plan transmisji

17:00 Studio Ligi Europy; Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go

18:35 Viktoria Pilzno - FC Porto; Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go

18:35 Fenerbahce - Aston Villa; Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go

18:35 Feyenoord Rotterdam - Sturm Graz; Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go

18:35 PAOK - Real Betis; Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go

18:35 Bologna - Celtic; Polsat Sport Extra 3, Polsat Box Go

18:35 Young Boys - Olympique Lyon; Polsat Sport Extra 4, Polsat Box Go

20:50 AS Roma - VfB Stuttgart; Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go

20:50 Ferencvaros - Panathinaikos; Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go

20:50 Celta Vigo - Lille; Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go

20:50 Braga - Nottingham Forest; Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go

20:50 Nice - Go Ahead Eagles; Polsat Sport Extra 3, Polsat Box Go

20:50 Rangers - Ludogorets; Polsat Sport Extra 4, Polsat Box Go

22:50 Studio Ligi Europy; Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go

23:30 Magazyn Ligi Europy; Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go