Piłka nożna

Przed nami wtorkowe mecze 7. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Sprawdź wszystkie wyniki.

Liga Mistrzów: Wyniki wtorkowych meczów - 20.01

Kajrat Ałmaty - Club Brugge 1:4 (0:2)
Bramki: Sadybekov 90+2 - Stankovic 32, Vanaken 38, Vermant 74, Mechele 84.


Bodo/Glimt - Manchester City 3:1 (2:0)
Bramki: Hogh 22, 24, Hauge 58 - Cherki 60.


FC Kopenhaga - Napoli, godz. 21:00
Inter - Arsenal, godz. 21:00
Olympiakos - Bayer Leverkusen, godz. 21:00
Real Madryt - AS Monaco, godz. 21:00
Sporting - PSG, godz. 21:00
Tottenham - Borussia Dortmund, godz. 21:00
Villarreal - Ajax Amsterdam, godz. 21:00

 

