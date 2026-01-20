Reprezentantka Polski ma za sobą udane kwalifikacje, w których ograła Stefi Webb, Lizette Cabrerę oraz Greetje Minnen, nie tracąc nawet seta. W pierwszej rundzie głównej drabinki wielkoszlemowego turnieju zmierzyła się z Brytyjką Francescą Jones i potwierdziła swoją wysoką formę. Wygrała otwierającego seta 6:2, a w kolejnem rywalka skreczowała przy stanie 3:2 dla reprezentantki Polski.

W drugiej rundzie poprzeczka pójdzie jednak znacznie wyżej. Na drodze Klimovicovej stanie rozstawiona z numerem "12" Elina Switolina. Ukrainka wygrała w pierwszej rundzie z Hiszpanką Cristiną Bucsą (6:4, 6:1).

Będzie to ich pierwsze spotkanie w historii.

Linda Klimovicova - Elina Switolina. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Klimovicova - Switolina?

Jaki był wynik meczu Klimovicova - Switolina? To pytanie zadają sobie fani tenisa. O tym, kto wygrał mecz Klimovicova - Switolina w Australian Open, poinformujemy w tym tekście zaraz po zakończeniu spotkania.

