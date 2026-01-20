Linette znów zwycięska. Kolejny awans w Australian Open!

Pierwsze deblowe spotkanie Linette i Aoyamy w tej edycji Australian Open trwało dwie godziny i 36 minut. Ich kolejnymi rywalkami będą zwyciężczynie środowego meczu rozstawionych z numerem szóstym Amerykanki Asi Muhammad i Nowozelandki Erin Routliffe z Czeszką Lindą Noskovą i Słowaczką Rebeccą Sramkovą.

W deblu z Polek gra również Katarzyna Piter, której partnerką jest Janice Tjen z Tajwanu. Ich pierwszymi rywalkami w środę będą Australijki Daria Kasatkina i Arina Rodionowa.

Linette kontynuuje dobrą passę w Melbourne. W poniedziałek przełamała passę ośmiu porażek w pierwszych rundach singla w turniejach wielkoszlemowych i awansowała do drugiej rundy, pokonując rozstawioną z numerem 15. Amerykankę Emmę Navarro 3:6, 6:3, 6:3. Jej kolejną rywalką będzie inna amerykańska tenisistka - Ann Li.

Magda Linette/Shuko Aoyama - Alexandra Eala/Ingrid Martins 7:6 (7-3), 2:6, 6:3