Gdzie obejrzeć mecz Asseco Resovia Rzeszów - Sporting CP?

Podopieczni trenera Massimo Bottiego aktualnie są wiceliderem grupy B po porażce z Aluronem CMC i wygranej z SVG. Podbudowani efektownym zwycięstwem ligowym nad PGE Projektem Warszawa, siatkarze Asseco Resovii są zdecydowanym faworytem środowego spotkania ze Sportingiem.

ZOBACZ TAKŻE: Jak wygląda praca trenera w PlusLidze? "Nawet nie zdajecie sobie sprawy..."

Nie można jednak przekreślić rywala, w rodzimej lidze radzi sobie bowiem świetnie. Wygrał 14 z 15 spotkań i pewnie prowadzi w portugalskiej ekstraklasie.

Format i zasady LM nie uległy zmianie – 20 zespołów rywalizuje w pięciu grupach. Bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyskają tylko ich zwycięzcy, a ekipy z drugich miejsc plus drużyna z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem utworzą pary barażowe, które wyłonią trzech kolejnych ćwierćfinalistów. Cztery pozostałe drużyny, które uplasują się na trzecich pozycjach w grupach, zostaną przeniesione do Pucharu CEV.

Europejska Konfederacja Siatkówki (CEV) przed rokiem postanowiła wrócić do formuły Final Four w LM. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie gospodarzem tegorocznego turnieju finałowego, zaplanowanego na 16-17 maja.

Transmisja meczu Asseco Resovia Rzeszów - Sporting CP w środę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:45.

KP, PAP