Gdzie obejrzeć mecz PGE Projekt Warszawa - Cucine Lube Civitanova?

Warszawianie, którzy mają za sobą w ostatnich dniach kilka ciężkich spotkań, m.in. dwie porażki z Asseco Resovią Rzeszów 0:3 i przegraną 2:3 z francuskim Montpellier HSC VB w drugiej kolejce LM, nie mieli chwili na odpoczynek. Już w środę czeka ich bowiem najtrudniejszy z grupowych rywali w najwyższych rangą europejskich rozgrywkach - Cucine Lube Civitanova.

Włoski zespół jest niepokonany w tej edycji LM i do tej pory nie stracił nawet seta. Drużyna, której liderami są gwiazdy ubiegłorocznych mistrzostw świata Bułgar Aleksander Nikołow i Włoch Mattia Bottolo, nie radzi sobie jednak najlepiej w rodzimej lidze. Na swoim koncie ma siedem porażek na 17 meczów, a do Warszawy przyjedzie po przegranej z Sir Sicoma Monini Perugia 1:3.

Format i zasady LM nie uległy zmianie – 20 zespołów rywalizuje w pięciu grupach. Bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyskają tylko ich zwycięzcy, a ekipy z drugich miejsc plus drużyna z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem utworzą pary barażowe, które wyłonią trzech kolejnych ćwierćfinalistów. Cztery pozostałe drużyny, które uplasują się na trzecich pozycjach w grupach, zostaną przeniesione do Pucharu CEV.

Europejska Konfederacja Siatkówki (CEV) przed rokiem postanowiła wrócić do formuły Final Four w LM. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie gospodarzem tegorocznego turnieju finałowego, zaplanowanego na 16-17 maja.

Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa - Cucine Lube Civitanova w środę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:15.

KP, PAP