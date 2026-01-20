LM: SVG Luneburg - Aluron CMC Warta Zawiercie. Relacja live i wynik na żywo

SVG Luneburg - Aluron CMC Warta Zawiercie to mecz w ramach 3. kolejki siatkarskiej Ligi Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo meczu SVG Luneburg - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl.

Aluron CMC Warta Zawiercie po dwóch meczach fazy grupowej Ligi Mistrzów jest bezbłędna. Najpierw pod koniec roku gładko poradziła sobie z Asseco Resovią Rzeszów. Dwa tygodnie temu nie dała za to żadnych szans w Lizbonie Sportingowi i pewnie wygrała 3:0. Bardzo dobrze pokazali się zwłaszcza Kyle Ensing oraz Aaron Russell.

 

Siatkarze Michała Winiarskiego w ubiegłym roku mierzyli się z niemiecką ekipą - w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. I był to wówczas dwumecz bez historii, gdyż oddali im zaledwie jednego seta. Tym razem SVG przystąpi do spotkania po trzech zwycięstwach z rzędu, choć w ostatnim starciu w Lidze Mistrzów poległa z Asseco Resovią Rzeszów. 

 

Mecz SVG Luneburg - Aluron CMC Warta Zawiercie odbędzie się we wtorek 20 stycznia. Początek o godz. 18:45. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

