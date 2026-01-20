Linette nie była faworytką meczu pierwszej rundy Australian Open, kiedy po drugiej stronie siatki stanęła Emma Navarro. Rozstawiona z numerem "15" Amerykanka wygrała pierwszą partię 6:3 i była na dobrej drodze do triumfu. Tak się jednak nie stało. Polka zanotowała imponujący powrót i zwyciężyła w dwóch kolejnych setach.

Jej kolejną rywalką będzie Li, która pokonała w I rundzie Kolumbijkę Camilę Osorio 6:4, 6:7, 7:5. Mecz trwał dwie godziny i 33 minuty.

Będzie to trzecie starcie Linette i Li. Do tej pory obie tenisistki wygrały po jednym spotkaniu.

Magda Linette - Ann Li. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Linette - Li w Australian Open?

