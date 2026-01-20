Magda Linette - Ann Li. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Linette - Li w Australian Open?

Magda Linette - Ann Li to mecz drugiej rundy Australian Open 2026. Jaki był wynik meczu Linette - Li? Kto wygrał mecz Linette - Li w Australian Open?

Tenisistka Magda Linette podczas meczu, wykonująca uderzenie forhendowe.
fot. AFP
Magda Linette

Linette nie była faworytką meczu pierwszej rundy Australian Open, kiedy po drugiej stronie siatki stanęła Emma Navarro. Rozstawiona z numerem "15" Amerykanka wygrała pierwszą partię 6:3 i była na dobrej drodze do triumfu. Tak się jednak nie stało. Polka zanotowała imponujący powrót i zwyciężyła w dwóch kolejnych setach.

 

Jej kolejną rywalką będzie Li, która pokonała w I rundzie Kolumbijkę Camilę Osorio 6:4, 6:7, 7:5. Mecz trwał dwie godziny i 33 minuty.

 

Będzie to trzecie starcie Linette i Li. Do tej pory obie tenisistki wygrały po jednym spotkaniu.

Jaki był wynik meczu Linette - Li? To pytanie zadają sobie fani tenisa. O tym, kto wygrał mecz Linette - Li w Australian Open, poinformujemy w tym tekście zaraz po zakończeniu spotkania.

AO: Linette vs Ann Li. Magda wygra?

