Magdalena Fręch - Jasmine Paolini: Wynik meczu. Kto wygrał mecz Fręch - Paolini w Australian Open?

Tenis

Magdalena Fręch - Jasmine Paolini to mecz drugiej rundy Australian Open 2026. Kto wygrał mecz Fręch - Paolini? Jaki był wynik meczu Fręch - Paolini w Australian Open?

Dwie tenisistki, Magdalena Fręch i Jasmine Paolini, przygotowujące się do meczu w Australian Open.
fot. PAP
Magdalena Fręch i Jasmine Paolini zmierzą się w kolejnej rundzie Australian Open

Polska zawodniczka pokazała się ze znakomitej strony w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju. Fręch potrzebowała zaledwie 63 minut, by wyeliminować Słowenkę Veronikę Erjavec. Straciła zaledwie dwa gemy i pewnie zameldowała się w kolejnej rundzie Australian Open.

 

Problemów nie miała też Paolini, która zmierzyła się z Aliaksandrą Sasnowicz. Włoszka również wygrała w dwóch setach, tracąc tylko trzy gemy. Spotkanie zakończyła w 70 minut.

 

Będzie to trzecie starcie Fręch z Paolini. Jak na razie obie zawodniczki wygrały po jednym meczu.

Jaki był wynik meczu Fręch - Paolini? To pytanie zadają sobie fani tenisa. O tym, kto wygrał mecz Fręch - Paolini w Australian Open, poinformujemy w tym tekście zaraz po zakończeniu spotkania.

AO: Fręch - Jasmine Paolini. Magda wygra?

AUSTRALIAN OPENTENIS
