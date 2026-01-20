Nie żyje 30-letni polski koszykarz. Grał we Wrocławiu i Pruszkowie
Nie żyje Roman Janik, polski koszykarz. Miał 30 lat.
- Zmarł koszykarz Roman Janik
- Klub Żubry Białystok przekazał smutną wiadomość o jego odejściu
- Poprzednio występował w Miasto Szkła Krosno, Śląsku II Wrocław i Zniczu Pruszków
O śmierci koszykarza poinformował jego klub Żubry Białystok.
"Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Romka Janika. To niezwykle trudny moment dla całego klubu, drużyny oraz wszystkich, którzy mieli okazję go poznać, na boisku i poza nim. Romek na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako osoba pełna pasji, zaangażowania i serca do koszykówki. Jego obecność miała znaczenie nie tylko sportowe, ale przede wszystkim ludzkie. W tych bolesnych chwilach składamy najszczersze wyrazy współczucia oraz wsparcia Rodzinie i Najbliższym Romka. Jesteśmy z Wami myślami i sercem" - napisano w komunikacie.
"Rodzinie, Klubowi i wszystkim bliskim składamy wyrazy współczucia" - napisał profil Pekao S.A. 1 Liga Mężczyzn.
W przeszłości Janik grał między innymi w ekipach Miasto Szkła Krosno, WKS Śląsk II Wrocław czy MKS Znicz Basket Pruszków.