Nie żyje 30-letni polski koszykarz. Grał we Wrocławiu i Pruszkowie

Nie żyje Roman Janik, polski koszykarz. Miał 30 lat.

Portret mężczyzny z brodą i związanymi włosami, ubranego w strój sportowy, siedzącego przed ścianą z logo sponsorów.
fot. Facebook
Roman Janik, koszykarz Żubrów Białystok, nie żyje.
  • Zmarł koszykarz Roman Janik
  • Klub Żubry Białystok przekazał smutną wiadomość o jego odejściu
  • Poprzednio występował w Miasto Szkła Krosno, Śląsku II Wrocław i Zniczu Pruszków

O śmierci koszykarza poinformował jego klub Żubry Białystok.

 

"Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Romka Janika. To niezwykle trudny moment dla całego klubu, drużyny oraz wszystkich, którzy mieli okazję go poznać, na boisku i poza nim. Romek na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako osoba pełna pasji, zaangażowania i serca do koszykówki. Jego obecność miała znaczenie nie tylko sportowe, ale przede wszystkim ludzkie. W tych bolesnych chwilach składamy najszczersze wyrazy współczucia oraz wsparcia Rodzinie i Najbliższym Romka. Jesteśmy z Wami myślami i sercem" - napisano w komunikacie.

 

 

"Rodzinie, Klubowi i wszystkim bliskim składamy wyrazy współczucia" - napisał profil Pekao S.A. 1 Liga Mężczyzn.

 

W przeszłości Janik grał między innymi w ekipach Miasto Szkła Krosno, WKS Śląsk II Wrocław czy MKS Znicz Basket Pruszków.

