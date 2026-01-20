Nie żyje 30-letni polski koszykarz. Grał we Wrocławiu i Pruszkowie

O śmierci koszykarza poinformował jego klub Żubry Białystok.

"Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Romka Janika. To niezwykle trudny moment dla całego klubu, drużyny oraz wszystkich, którzy mieli okazję go poznać, na boisku i poza nim. Romek na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako osoba pełna pasji, zaangażowania i serca do koszykówki. Jego obecność miała znaczenie nie tylko sportowe, ale przede wszystkim ludzkie. W tych bolesnych chwilach składamy najszczersze wyrazy współczucia oraz wsparcia Rodzinie i Najbliższym Romka. Jesteśmy z Wami myślami i sercem" - napisano w komunikacie.

Odszedł Roman Janik, koszykarz @Zubry_Bialystok



Rodzinie, Klubowi i wszystkim bliskim składamy wyrazy współczucia 🙏 pic.twitter.com/cM4J0LYA81 — Pekao S.A. 1 Liga Mężczyzn (@1LMKosz) January 20, 2026

"Rodzinie, Klubowi i wszystkim bliskim składamy wyrazy współczucia" - napisał profil Pekao S.A. 1 Liga Mężczyzn.

W przeszłości Janik grał między innymi w ekipach Miasto Szkła Krosno, WKS Śląsk II Wrocław czy MKS Znicz Basket Pruszków.

Polsat Sport