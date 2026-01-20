Niespodzianka na ME. Faworyt przegrał przed własną publicznością

Bilans spotkań Joty Gonzaleza w roli trenera Polaków w oficjalnych meczach na razie zdecydowanie jest ujemny: jedna wygrana i aż pięć porażek, wliczając występy an Euro.

Inne spotkanie „polskiej” grupy F również zakończyło się różnicą jednego trafienia. Islandia pokonała Węgry 24:23 i do drugiej rundy zabrała punkty za to zwycięstwo.

O niespodziance można mówić w przypadku wygranej 31:29 Portugalii z Danią, typowaną przez wielu ekspertów do złotego medalu. Mecz grupy B w Herning był bardzo wyrównany. Czwarta drużyna ostatnich mistrzostw świata poradziła sobie jednak z zespołem współgospodarza turnieju. Bracia Francisco i Marim Costa zgodnie zdobyli po dziewięć bramek.

Słowenia, podobnie jak Francja i Islandia, nie straciła w pierwszej rundzie choćby punktu. Drużyna znanego w Polsce trenera, a wcześniej zawodnika, Urosa Zormana, pokonała będący wciąż na fali wznoszącej zespół Wysp Owczych 30:27 (grupa D). Jeszcze nie nadszedł czas młodej ekipy Farerów, która awans przegrała gorszym bilansem bramkowym ze Szwajcarią. Wcześniej w meczu tych drużyn był remis 28:28.

Wyniki wtorkowych meczów:

grupa B (Herning)



Macedonia Płn. - Rumunia 24:23 (13:9)

Dania - Portugalia 29:31 (11:12)

Tabela:

(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)



1. Portugalia 3 2 1 0 100-92 5 - awans

2. Dania 3 2 0 1 104-79 4 - awans

3. Macedonia Płn. 3 1 1 1 77-88 3

4. Rumunia 3 0 0 3 81-103 0

grupa D (Baerum)



Czarnogóra - Szwajcaria 26:43 (16:22)

Słowenia - Wyspy Owcze 30:27 (16:15)

1. Słowenia 3 3 0 0 109-102 6 - awans

2. Szwajcaria 3 1 1 1 106-92 3 - awans

3. Wyspy Owcze 3 1 1 1 92-82 3

4. Czarnogóra 3 0 0 3 90-121 0

grupa F (Kristianstad)

Polska - Włochy 28:29 (13:15)

Węgry - Islandia 23:24 (14:14)

1. Islandia 3 3 0 0 94-72 6 - awans

2. Węgry 3 2 0 1 84-71 4 - awans

3. Włochy 3 1 0 2 81-99 2

4. Polska 3 0 0 3 72-89 0