Niespodzianka zespołu Ponitki. Kapitalny występ Polaka

Koszykówka

Kapitan reprezentacji Polski Mateusz Ponitka był jednym z czołowych koszykarzy Bahcesehir College Stambuł - zdobył 11 punktów i miał 9 zbiórek, a jego zespół niespodziewanie pokonał na wyjeździe lidera tabeli grupy A Hapoel Midtown Jerozolima 94:82 w 15. kolejce Pucharu Europy.

Koszykarz trzymający piłkę do koszykówki, w białej koszulce z numerem i logo, z tyłu widoczni inni zawodnicy i publiczność.
fot. PAP
Mateusz Ponitka w Bahcesehir

Ponitka, również kapitan drużyny tureckiej, przebywał na parkiecie w Belgradzie, gdzie rozegrano mecz, blisko 25 minut.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje Roman Janik. Miał 30 lat

 

Miał najwięcej zbiórek w Bahcesehir i był trzecim strzelcem tureckiej drużyny. Trafił cztery z sześciu rzutów za dwa punkty i trzy z czterech wolnych. Jego wszystkie statystyki złożyły się na drugi wskaźnik efektywności w zespole - 17. Najwyższy (18) miał Amerykanin Malachi Flynn - 22 pkt i 4 zbiórki.

 

Było to 10. zwycięstwo Bahcesehir, który z bilansem 10-5 zajmuje drugie miejsce za Hapoelem (12-3). Ponitka z kolegami zrewanżował się koszykarzom z Izraela za porażkę we własnej hali na początku listopada 82:90.

 

W minionym sezonie Bahcesehir z Ponitką był najlepszym zespołem grupy A po sezonie zasadniczym, ale w półfinale uległ Dreamland Gran Canaria 1-2.

 

Jest to 24. edycja PE (wcześniej Puchar ULEB w latach 2002-2008). Zwycięzca finału (do dwóch zwycięstw) otrzyma prawo startu w Eurolidze koszykarzy 2026/27.

HP, PAP
BAHCESEHIRINNEKOSZYKÓWKAMATEUSZ PONITKAPUCHAR EUROPY
