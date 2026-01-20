Niespodzianka zespołu Ponitki. Kapitalny występ Polaka

Ponitka, również kapitan drużyny tureckiej, przebywał na parkiecie w Belgradzie, gdzie rozegrano mecz, blisko 25 minut.

Miał najwięcej zbiórek w Bahcesehir i był trzecim strzelcem tureckiej drużyny. Trafił cztery z sześciu rzutów za dwa punkty i trzy z czterech wolnych. Jego wszystkie statystyki złożyły się na drugi wskaźnik efektywności w zespole - 17. Najwyższy (18) miał Amerykanin Malachi Flynn - 22 pkt i 4 zbiórki.

Było to 10. zwycięstwo Bahcesehir, który z bilansem 10-5 zajmuje drugie miejsce za Hapoelem (12-3). Ponitka z kolegami zrewanżował się koszykarzom z Izraela za porażkę we własnej hali na początku listopada 82:90.

W minionym sezonie Bahcesehir z Ponitką był najlepszym zespołem grupy A po sezonie zasadniczym, ale w półfinale uległ Dreamland Gran Canaria 1-2.

Jest to 24. edycja PE (wcześniej Puchar ULEB w latach 2002-2008). Zwycięzca finału (do dwóch zwycięstw) otrzyma prawo startu w Eurolidze koszykarzy 2026/27.

HP, PAP