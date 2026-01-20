Niespodzianka zespołu Ponitki. Kapitalny występ Polaka
Kapitan reprezentacji Polski Mateusz Ponitka był jednym z czołowych koszykarzy Bahcesehir College Stambuł - zdobył 11 punktów i miał 9 zbiórek, a jego zespół niespodziewanie pokonał na wyjeździe lidera tabeli grupy A Hapoel Midtown Jerozolima 94:82 w 15. kolejce Pucharu Europy.
Ponitka, również kapitan drużyny tureckiej, przebywał na parkiecie w Belgradzie, gdzie rozegrano mecz, blisko 25 minut.
Miał najwięcej zbiórek w Bahcesehir i był trzecim strzelcem tureckiej drużyny. Trafił cztery z sześciu rzutów za dwa punkty i trzy z czterech wolnych. Jego wszystkie statystyki złożyły się na drugi wskaźnik efektywności w zespole - 17. Najwyższy (18) miał Amerykanin Malachi Flynn - 22 pkt i 4 zbiórki.
Było to 10. zwycięstwo Bahcesehir, który z bilansem 10-5 zajmuje drugie miejsce za Hapoelem (12-3). Ponitka z kolegami zrewanżował się koszykarzom z Izraela za porażkę we własnej hali na początku listopada 82:90.
W minionym sezonie Bahcesehir z Ponitką był najlepszym zespołem grupy A po sezonie zasadniczym, ale w półfinale uległ Dreamland Gran Canaria 1-2.
Jest to 24. edycja PE (wcześniej Puchar ULEB w latach 2002-2008). Zwycięzca finału (do dwóch zwycięstw) otrzyma prawo startu w Eurolidze koszykarzy 2026/27.