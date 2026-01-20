Odchodzi po 19 latach! Jest potwierdzenie

Owen, szef działu projektowania, który pracuje w fabryce w angielskim Brackley od 2007 roku, sam przyznał, że chce „zrobić sobie przerwę od Formuły 1”.

Jak podaje Mercedes, Owen nie rozstaje się z teamem na zawsze. W najbliższych tygodniach będzie bowiem nadzorował proces przejęcia działu przez swojego następcę Włocha Giacomo Tortorę, obecnie głównego inżyniera niemieckiego zespołu. Dopiero po zakończeniu wszystkich wymaganych procedur, pójdzie na urlop.

Brytyjczyk, który jest związany z Mercedesem od prawie 20 lat, dotychczas brał udział w projektowaniu wszystkich 17 bolidów Mercedesa od czasu, gdy niemiecki zespół wszedł do padoku w 2010 roku. Pod jego kierownictwem powstawał także samochód na sezon 2026. Owen - jak napisano w komunikacie - jest jednym z kilku specjalistów, którzy mieli udział w zdobyciu przez zespół ośmiu kolejnych tytułów mistrzowskich konstruktorów w latach 2014-2021.

W sezonie 2025 w rywalizacji konstruktorów Mercedes wywalczył drugą lokatę z dorobkiem 469 pkt. Triumfowała ekipa McLarena - 833 pkt. Kierowcami zespołu w 2025 byli Brytyjczyk George Russell, czwarty w mistrzostwach świata i siódmy Włoch Andrea Kimi Antonelli. W takim samym składzie Mercedes będzie startował w sezonie 2026, który rozpocznie się 8 marca wyścigiem o Grand Prix Australii w Melbourne.

