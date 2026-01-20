Oficjalnie! Ważne ogniwo zostaje w klubie z PlusLigi

27-latek broni barw Indykpolu od tego sezonu. Od razu dobrze zgrał się zespołem i stał się jednym z autorów dobrych wyników "Akademików" w tym sezonie. Przypomnijmy, że obecnie z dorobkiem 31 punktów plasują się oni na czwartym miejscu w PlusLidze, mimo jednego rozegrano meczu mniej od wszystkich.

ZOBACZ TAKŻE: Nie wytrzymał nawet roku. Siatkarz wraca z emerytury, by pomóc swojemu klubowi

Wobec takiego obrotu spraw i włodarze, i zawodnik postanowili przedłużyć współpracę o kolejny rok.

"Niezwykle uśmiechnięty zawodnik, który zaraża swoim optymizmem pozostałych członków drużyny. Gdy pojawia się na boisku, zawsze daje z siebie sto procent i pokazuje, że można na niego liczyć w każdej sytuacji. Karol Borkowski zostaje w Indykpolu AZS Olsztyn do 2027 roku" - napisano na profilu Indykpolu AZS-u Olsztyn.

W ostatnich dwóch sezonach Borkowski reprezentował PGE Projekt Warszawa. W tym czasie rozegrał 41 ligowych spotkań, zdobywając z drużyną dwa brązowe medale mistrzostw Polski i Puchar Challenge.

W kolejnym meczu PlusLigi Indykpol AZS Olsztyn zmierzy się ze Ślepskiem Malow Suwałki.

KP, Polsat Sport