Oni zagrają w finale Ligi Mistrzów

Zimowe

Frolunda Goteborg oraz Lulea Hockey zagrają w finale Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie. Obie drużyny obroniły swoje zaliczki w rewanżowych meczach półfinałowych.

Trzech zawodników drużyny Frolunda w zielono-czerwonych strojach cieszy się po zdobyciu bramki, jeden z nich jest w centrum kadru i uśmiecha się do kamery.
fot. Polsat Sport
Hokeiści Frolundy cieszą się z awansu do finału Ligi Mistrzów

Ekipa z Goteborga ograła Brynas IF. Pierwsze spotkanie wygrała na wyjeździe 2:0, lecz w rewanżu dwukrotneiu przegrywała (0:1, 1:2). Mimo to Frolunda zdołała zremisować i tym samym wywalczyła awans do finału.

 

Skromniejszą zaliczkę mieli hokeiści Lulei, którzy pokonali w pierwszym meczu EV Zug 3:2. W rewanżu prowadzili już 3:0 i choć dali sobie strzelić dwa gole, to ponownie zwyciężyli 3:2 i awansowali do finału.

 

GKS Tychy odpadł w fazie zasadniczej. Co ciekawe, grał zarówno z Frolundą (1:3), jak i Luleą (2:3).

 

Wyniki:

 

Frolunda - Brynas 2:2 (Heens 2 -Kinnvall, Larsson)
Pierwszy mecz: 2-0. Awans: Frolunda.


Lulea Hockey - EV Zug 3:2 (Hedqvist, Andreasson, Shinnimin - Hofmann, Tatar.

Pierwszy mecz: 3-2 Lulea. Awans: Lulea.

 

Transmisja finału Frolunda - Lulea 3 marca na sportowych antenach Polsatu.

