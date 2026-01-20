Oni zagrają w finale Ligi Mistrzów

Ekipa z Goteborga ograła Brynas IF. Pierwsze spotkanie wygrała na wyjeździe 2:0, lecz w rewanżu dwukrotneiu przegrywała (0:1, 1:2). Mimo to Frolunda zdołała zremisować i tym samym wywalczyła awans do finału.

Skromniejszą zaliczkę mieli hokeiści Lulei, którzy pokonali w pierwszym meczu EV Zug 3:2. W rewanżu prowadzili już 3:0 i choć dali sobie strzelić dwa gole, to ponownie zwyciężyli 3:2 i awansowali do finału.

GKS Tychy odpadł w fazie zasadniczej. Co ciekawe, grał zarówno z Frolundą (1:3), jak i Luleą (2:3).

Wyniki:

Frolunda - Brynas 2:2 (Heens 2 -Kinnvall, Larsson)

Pierwszy mecz: 2-0. Awans: Frolunda.



Lulea Hockey - EV Zug 3:2 (Hedqvist, Andreasson, Shinnimin - Hofmann, Tatar.

Pierwszy mecz: 3-2 Lulea. Awans: Lulea.

Transmisja finału Frolunda - Lulea 3 marca na sportowych antenach Polsatu.

Polsat Sport