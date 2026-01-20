Oto nowy selekcjoner reprezentacji Słowenii. Prawdziwy rekordzista

Cesar był częścią drużyny narodowej, która w 2010 roku grała w mistrzostwach świata. Był to jeden z dwóch jej występów w mundialu (nie licząc czasów, gdy Słowenia była częścią Jugosławii). Większość kariery klubowej spędził w Chievo Werona, ale grał też w Chorwacji, we Francji (Olympique Marsylia i Grenoble) oraz w Anglii (West Bromwich Albion).

Po zakończeniu kariery piłkarskiej 43-letni obecnie Cesar prowadził reprezentację Słowenii do lat 19, a w latach 2022-24 był asystentem trenera Matjaza Keka w seniorskiej drużynie. Później opuścił ją, aby rozpocząć pracę w NK Maribor, gdzie pozostał do czerwca 2025.

NZS przypomniała, że Cesar miał okazję pięć razy poprowadzić samodzielnie dorosłą reprezentację Słowenii, pod nieobecność Keka. Nie poniósł ani jednej porażki, a rywalizował m.in. towarzysko z Portugalią - zwyciężył 2:0.

Słowenia nie zakwalifikowała się do tegorocznego mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. W grupie B eliminacji zajęła trzecie miejsce, za Szwajcarią i Kosowem, a przed Szwecją, która może być rywalem Polski w marcowych barażach - o ile wygra z Ukrainą, a biało-czerwoni pokonają Albanię.

HP, PAP