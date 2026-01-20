To już pewne! Pietuszewski nie zagra w kolejnym meczu FC Porto

Młodzieżowy reprezentant Polski nie zagra w czwartkowym spotkaniu fazy ligowej Ligi Europy z Viktorią Pilzno ze względu na kwestie regulaminowe. Nie został on jeszcze zgłoszony do tych rozgrywek. Ale nie tylko on, gdyż to samo dotyczy sprowadzonego kilka tygodni temu Thiago Silvy.

ZOBACZ TAKŻE: Stało się! Kolejny spadek reprezentacji Polski w rankingu FIFA

Kiedy zatem obaj będą mogli zostać zgłoszeni? "Thiago Silva i Oskar Pietuszewski będą mogli grać w rozgrywkach UEFA dopiero od 1/8 finału" - przekazała portugalska "A Bola".

"Przepisy UEFA są jasne: 'Po zakończeniu fazy grupowej, a przed rozpoczęciem fazy pucharowej, klub może zarejestrować maksymalnie trzech nowych zawodników uprawnionych do gry w pozostałych meczach obecnych rozgrywek. Rejestracje te muszą zostać zakończone do 5 lutego 2026 r.'" - czytamy.

Dziennikarze zapowiadają zatem, że Francesco Farioli wróci do "tradycyjnego modelu" w defensywie - z Janem Bednarkiem oraz Jakubem Kiwiorem w środku obrony. Po sześciu rozegranych spotkaniach portugalski zespół zajmuje ósme miejsce w fazie ligowej, mając w dorobku 13 pkt.

Mecz Viktoria Pilzno - FC Porto odbędzie się w czwartek 22 stycznia. Początek o godz. 18:35. Transmisja na antenie Polsatu Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.