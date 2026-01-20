Polsat Futbol Cast - 21.01. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Przed nami kolejne wydanie magazynu Polsat Futbol Cast. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Logo "polsat futbol cast" na tle stadionu.
fot. Polsat Sport
Tomasz Hajto i Bożydar Iwanow poprowadzą Polsat Futbol Cast

Program poprowadzą Tomasz Hajto i Bożydar Iwanow.


Podsumują oni występy Polaków w Bundeslidze (Jakuba Kamińskiego i Kacpra Potulskiego w meczu FC Koeln - Mainz, Arkadiusz Pyrki i Adama Dźwigały w meczu Borussii Dortmund z St. Pauli, oraz Kamila Grabary w meczu Wolfsburg - Heidenheim). Odniosą się także do poczynań naszych rodaków we Włoszech (kontuzja Jakuba Piotrowskiego oraz kolejny występ Piotra Zielińskiego w pierwszym składzie w spotkaniu Udinese - Inter oraz prawie cały mecz Pisa - Atalanta w wykonaniu Nicoli Zalewskiego.


Zapowiedzą również czwartkowe mecze Ligi Europy na naszych antenach, z naciskiem na Viktoria Pilzno - FC Porto oraz AS Roma - VfB Stuttgart. Wrócimy do meczu Pucharu Portugalii Porto - Benfica, w którym gola strzelił Jan Bednarek, a także opowiemy o udanym debiucie Oskara Pietuszewskiego w ligowej potyczce z Vitórią Guimaraes.


Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, a także online na Polsatsport.pl i Polsat Box Go. Początek w środę o godzinie 09:00.

PIŁKA NOŻNA
