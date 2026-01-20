Polska - Włochy. Relacja live i wynik na żywo z ME piłkarzy ręcznych

Obie reprezentacje nie mają już szans na wyjście z grupy. Zadecydowały o tym porażki z Węgrami i Islandią. Polacy przegrali 21:29 i 23:31, a zespół Italii - odpowiednio - 26:32 i 26:39.

Stawką spotkania będzie nie tylko trzecie miejsce w grupie, ale także lepsze rozstawienie w losowaniu kwalifikacji mundialu 2027, których gospodarzem będą Niemcy. Przegrany w tym meczu rywalizację o grę w mistrzostwach świata rozpocznie już od 2. rundy eliminacji i w dniach między 18 a 23 marca 2026 roku rozegra dwumecz z Łotwą.

- Na poniedziałek mieliśmy zaplanowaną analizę wideo i trening taktyczny, konkretnie pod Włochów. To nie będzie mecz o nic, ale o to, aby lepiej trafić do koszyków przed mistrzostwami świata - powiedział PAP Piotr Jarosiewicz, który bezbłędnie wykonał cztery karne w spotkaniu z Islandią. Właśnie w tym elemencie gry Polacy kompletnie zawiedli w starciu z Węgrami (cztery nieudane próby).

Włosi dopiero po raz drugi w historii Euro rywalizują w finałowym turnieju. W 1998 roku start ułatwiła im rola gospodarza imprezy. Wówczas zakończyli ją na 11. miejscu, wyprzedzając tylko Macedonię Płn. Złożyła się na to wygrana ze Szwecją (29:28), która później sięgnęła po złoty medal.

Obie drużyny dotąd mierzyły się 17 razy. 13-krotnie triumfowali Biało-Czerwoni, dwa mecze wygrali rywale, dwa razy zanotowano remis. Po raz ostatni doszło do konfrontacji w eliminacjach ME 2024. W Katowicach Polacy wygrali 30:23, a w rewanżu w Vigevano 31:29. W tamtych potyczkach, przynajmniej w jednym meczu, wystąpiła dziesiątka Biało-Czerwonych, która jest w składzie na Euro 2026.

- To teraz mocniejszy zespół niż jak graliśmy z nimi w eliminacjach. Włosi mają wielu zawodników w pierwszej i drugiej Bundeslidze. Taki lewy rozgrywający Simone Mengon ze Stuttgartu to jeden z najlepszych graczy ligowych. Podobnie jak bramkarz Lipska Domenico Ebner czy prawoskrzydłowy Leo Prantner z Berlina. Na pewno każdy, kto się zna na piłce ręcznej, wie, że z nimi łatwo nie będzie - ostrzegał przed turniejem obrotowy Maciej Gębala.

Przewidywania się sprawdziły na boisku. Mengon w pierwszych dwóch meczach ME zdobył dziesięć (4 i 6), a Prantner dziewięć (6 i 3) bramek. Z kolei Ebner otrzymał nagrodę MVP dla najlepszego gracza meczu z Węgrami.

Polska - Włochy. Relacja live i wynik na żywo z ME piłkarzy ręcznych

Relacja live i wynik na żywo z meczu Polska - Włochy na Polsatsport.pl we wtorek 20 stycznia od 18:00.

PAP