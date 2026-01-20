Reprezentant Polski kontuzjowany. Wiemy, ile potrwa przerwa

Piłkarz Udinese Jakub Piotrowski, który w sobotę doznał kontuzji kolana, będzie pauzował około czterech tygodni - poinformował jego klub. 28-letni pomocnik urazu nabawił się w spotkaniu włoskiej ekstraklasy z Interem Mediolan (0:1).

Piłkarze walczą o piłkę na boisku.
fot. PAP
Jakub Piotrowski

Z komunikatu na oficjalnej stronie internetowej Udinese wynika, że Piotrowski doznał skręcenia prawego kolana.

 

„Piłkarz rozpoczął już rehabilitację i może wrócić do gry w ciągu około czterech tygodni” - dodano.

 

Pod koniec pierwszej połowy meczu w Udine Polak walczył o piłkę z Brazylijczykiem Luisem Henrique. W wyniku starcia przewrócił się i z powodu bólu kolana nie mógł kontynuować zawodów.

 

W zespole rywali do 88. minuty grał Piotr Zieliński. Inter prowadzi w tabeli Serie A z 49 punktami po 21 kolejkach, a Udinese ma 26 i zajmuje 10. miejsce.

PIŁKA NOŻNAWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: VfL Wolfsburg - FC St. Pauli. Skrót meczu

