Reprezentant Polski kontuzjowany. Wiemy, ile potrwa przerwa
Piłkarz Udinese Jakub Piotrowski, który w sobotę doznał kontuzji kolana, będzie pauzował około czterech tygodni - poinformował jego klub. 28-letni pomocnik urazu nabawił się w spotkaniu włoskiej ekstraklasy z Interem Mediolan (0:1).
Z komunikatu na oficjalnej stronie internetowej Udinese wynika, że Piotrowski doznał skręcenia prawego kolana.
„Piłkarz rozpoczął już rehabilitację i może wrócić do gry w ciągu około czterech tygodni” - dodano.
Pod koniec pierwszej połowy meczu w Udine Polak walczył o piłkę z Brazylijczykiem Luisem Henrique. W wyniku starcia przewrócił się i z powodu bólu kolana nie mógł kontynuować zawodów.
W zespole rywali do 88. minuty grał Piotr Zieliński. Inter prowadzi w tabeli Serie A z 49 punktami po 21 kolejkach, a Udinese ma 26 i zajmuje 10. miejsce.