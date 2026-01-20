Reprezentant Polski kontuzjowany. Wiemy, ile potrwa przerwa

Z komunikatu na oficjalnej stronie internetowej Udinese wynika, że Piotrowski doznał skręcenia prawego kolana.

„Piłkarz rozpoczął już rehabilitację i może wrócić do gry w ciągu około czterech tygodni” - dodano.

Pod koniec pierwszej połowy meczu w Udine Polak walczył o piłkę z Brazylijczykiem Luisem Henrique. W wyniku starcia przewrócił się i z powodu bólu kolana nie mógł kontynuować zawodów.

W zespole rywali do 88. minuty grał Piotr Zieliński. Inter prowadzi w tabeli Serie A z 49 punktami po 21 kolejkach, a Udinese ma 26 i zajmuje 10. miejsce.