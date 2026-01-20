Świetny start Polki we Włoszech! Wyrównała najlepszy wynik w karierze
Maryna Gąsienica-Daniel zajęła piąte miejsce w slalomie gigancie we włoskim Kronplatz, wyrównując swój najlepszy w karierze wynik w alpejskim Pucharze Świata. Zwyciężyła Austriaczka Julia Scheib.
Gąsienica-Daniel na półmetku była szósta, ale miała drugi czas drugiego przejazdu o 0,36 s gorszy od najlepszej Scheib, co pozwoliło jej na awans o jedną pozycję.
Polka wyrównała swój najlepszy wynik w karierze, który osiągnęła pod koniec grudnia w austriackim Semmering.
31-latka po raz pierwszy od prawie trzech lat wróciła w tym sezonie do czołowej dziesiątki elitarnego cyklu. Wcześniej udało jej się to w marcu 2023 roku w Andorze, gdzie była ósma. Rekordowe dotychczas wyniki osiągała w latach 2021-2022, kiedy czterokrotnie zajęła szóstą pozycję.
Scheib uzyskała 0,37 s przewagi nad Szwajcarką Camille Rast oraz 0,46 s nad prowadzącą po pierwszym przejeździe mistrzynią olimpijską z Pekinu w tej konkurencji Szwedką Sarą Hector. To już drugi raz w tym sezonie, gdy Austriaczka wyprzedza początkową liderkę ze Szwecji.
Czwarta była słynna Amerykanka Mikaela Shiffrin - strata 0,86. Gąsienica-Daniel straciła do zwyciężczyni 1,01 s. Tuż za nią uplasowała się utytułowana Federica Brignone ze stratą 1,23. To pierwsze zawody Włoszki po 292 dniach przerwy spowodowanej poważną kontuzją nogi.