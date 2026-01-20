Świetny start Polki we Włoszech! Wyrównała najlepszy wynik w karierze

Zimowe

Maryna Gąsienica-Daniel zajęła piąte miejsce w slalomie gigancie we włoskim Kronplatz, wyrównując swój najlepszy w karierze wynik w alpejskim Pucharze Świata. Zwyciężyła Austriaczka Julia Scheib.

Narciarka alpejska w kolorowym kombinezonie zjeżdża po ośnieżonym stoku, tworząc tumany śniegu. Na tle widoczne są niebieskie tyczki z niebieską banderolą z logo "Marlene Südtirol".
Maryna Gąsienica-Daniel zajęła wysokie miejsce w zawodach Pucharu Świata

Gąsienica-Daniel na półmetku była szósta, ale miała drugi czas drugiego przejazdu o 0,36 s gorszy od najlepszej Scheib, co pozwoliło jej na awans o jedną pozycję.

 

Polka wyrównała swój najlepszy wynik w karierze, który osiągnęła pod koniec grudnia w austriackim Semmering.

 

31-latka po raz pierwszy od prawie trzech lat wróciła w tym sezonie do czołowej dziesiątki elitarnego cyklu. Wcześniej udało jej się to w marcu 2023 roku w Andorze, gdzie była ósma. Rekordowe dotychczas wyniki osiągała w latach 2021-2022, kiedy czterokrotnie zajęła szóstą pozycję.

 

Scheib uzyskała 0,37 s przewagi nad Szwajcarką Camille Rast oraz 0,46 s nad prowadzącą po pierwszym przejeździe mistrzynią olimpijską z Pekinu w tej konkurencji Szwedką Sarą Hector. To już drugi raz w tym sezonie, gdy Austriaczka wyprzedza początkową liderkę ze Szwecji.

 

Czwarta była słynna Amerykanka Mikaela Shiffrin - strata 0,86. Gąsienica-Daniel straciła do zwyciężczyni 1,01 s. Tuż za nią uplasowała się utytułowana Federica Brignone ze stratą 1,23. To pierwsze zawody Włoszki po 292 dniach przerwy spowodowanej poważną kontuzją nogi.

NARCIARSTWO ALPEJSKIEZIMOWE
